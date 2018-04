Demi Lovato mostra le foto della sua cellulite… Avrà imparato ad amare il proprio corpo?

Una difficile dichiarazione per Demi

Demi Lovato ha pubblicato una storia su Instagram sottolineando caratteristiche tradizionalmente associate a difetti, come cellulite, smagliature ecc. Tutte cose che, per la cronaca, sono detestate dal genere femminile.

Ma invece di odiare questi difetti, la star di 25 anni ha professato amore verso di loro e, non è un’impresa facile considerando i suoi alti e bassi per quanto riguarda la salute mentale. L’artista infatti lotta contro la depressione, l’autolesionismo e i disordini alimentari. Questi problemi sono stati esplorati nel suo Documentario pubblicato nel 2017 su YouTube e che potete vedere qui sotto.

“Imparare ad amare il mio corpo così com’è è impegnativo, ma questa cosa ti cambia la vita”, ha scritto in una didascalia su Instagram nel gennaio 2018. La foto mostrava lei in costume da bagno in spiaggia.

Nell’immagine di una storia, sempre su Instagram, Demi etichetta le sue smagliature e pizzica la ciccia sullo stomaco, ma sembra aver imparato ad amarsi un po’ di più:

In un’altra, disegna una freccia con la parola “cellulite” che punta al suo suo lato b e cosce, ma sempre rimarcando di provare amore per se stessa:

Nell’ultimo caricamento, si alza i pantaloncini per rivelare le sue cosce:

Il filo conduttore di tutta la sua storia sono le parole: “Eppure amo ancora me stessa”, che Demi ha voluto scrivere in tutte queste storie su Instagram.

Demi ha parlato della sua strada contro la depressione all’inizio di quest’anno durante un’intervista a The Ellen DeGeneres Show, dove ha spiegato la sua decisione di pubblicare la sua foto in costume da bagno nel mese di gennaio nonostante non fosse felice al 100% dell’aspetto delle sue gambe.

Noi ovviamente amiamo Demi anche con un po’ di cellulite… Lei sarà comunque brava e bella per noi.

Ti amiamo Demi!