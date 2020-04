Mentre la maggior parte di noi sta trascorrendo la quarantena consumando tutte le serie e film presenti su Netflix, Amazon e Disney+, Charli XCX sta lavorando a un nuovo album. La cantante britannica ha annunciato che rilascerà un progetto, provvisoriamente chiamato How I’m Feeling Now, il 15 maggio.

“Spero che tu stia facendo qualsiasi cosa per rimanere positivo durante questo periodo per noi sconosciuto e inesplorato” ha detto l’hitmaker di “1999” in un video messaggio ai fan. “Per me, rimanere positivi va di pari passo con la creatività, quindi è per questo che ho deciso che userò questo tempo di isolamento per creare un nuovo album da zero.”

Charli XCX