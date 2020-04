La casa discografica Island Records presenta un mese di esclusive per gli amanti della musica, portando avanti il motto “Everything will be alright” (Tutto andrà bene).

Nuovi brani mai pubblicati, nuove versioni, contenuti esclusivi, video e molto altro dal lunedì al venerdì, e ogni giorno ci sarà un tema e un artista protagonista. Ecco la suddivisione settimanale:

Lunedì: Versioni acustiche inedite

Martedì: Video, documentari e live mai pubblicati online

Mercoledì: Tributi

Giovedì: Remix esclusivi

Venerdì: Nuove uscite

Ad aprire le danza ci ha pensato Tommaso Paradiso che, alle prese con la produzione del primo album da solista e alla creazione di nuova musica, ha avuto modo di rilasciare la versione acustica del brano “Non avere paura” che ha rappresentato il suo primo singolo dopo l’abbandono della band dei TheGiornalisti.

Oggi tocca invece ai CLUB DOGO che hanno pubblicato sul proprio profilo VEVO il docu-film sulle registrazioni dell’ultimo disco rilasciato ormai nel lontano 2014: “Non siamo più quelli di Mi Fist”. Inoltre il pubblico avrà modo di vedere anche alcune esibizioni live tratte dal loro ultimo concerto all’Alcatraz di Milano.

Domani toccherà a Mahmood che regalerà al pubblico un tributo a Bob Marley che quest’anno avrebbe compiuto 75 anni. Giovedì invece Elodie rilascerà due nuove versioni del suo brano sanremese “Andromeda”. Venerdì sarà invece tempo delle nuove uscite settimanali.

Questo il contenuto della prima settimana di “Island Presents” che continuerà per un mese intero. La musica, ancora una volta, non si ferma.