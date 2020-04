In queste settimane gli artisti musicali si sono più volte impegnati a far sì che la musica riuscisse a fare del bene, attraverso eventi benefici realizzati con lo scopo di raccogliere fonti da destinare alle associazioni che si stanno occupando in prima linea dell’emergenza Coronavirus.

Il 31 Marzo gli artisti italiani sono scesi in campo con “Musica che Unisce”, riuscendo a donare alla Protezione Civile più di 7,5 milioni di euro. In America, il “Living Room Concert” presentato da Elton John ha raccolto più di 3 milioni di dollari.

La musica non si ferma e il 18 Aprile sarà possibile seguire in diretta sui maggiori social network e piattaforme streaming il concerto “One World: Together At Home”. Ad annunciare l’evento è stata Lady Gaga che insieme a Global Citizen si sta impegnando a raccogliere fondi destinati all’Organizzazione Mondiale della Sanità.

“È stato un onore per me collaborare con Global Citizen in queste settimane. […] Sette giorni fa abbiamo avuto modo di contattare 68 leader mondiali ai quali abbiamo chiesto di partecipare attivamente e in pochi giorni siamo riusciti a raccogliere ben 35 milioni di dollari. Questi soldi saranno impegnati per l’acquisto di strumenti sanitari e kit per i test che andranno consegnati ai diversi Paesi, in modo da aiutare i laboratori e velocizzare i processi di verifica”

L’evento, ha specificato la cantante, non servità a raccogliere fondi poichè in quello continueranno a impegnarsi quotidianamente, ma sarà un modo per celebrare “il potere dello spirito umano“. Prenderanno parte al concerto numerosi artisti e celebrità: da Paul McCartney ed Elton John a Billie Eilish e Stevie Wonder. E ancora: Chris Martin dei Coldplay, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Lizzo, Maluma, John Legend, Alanis Morissette, Burna Boy, David Beckham, Eddie Vedder, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Priyanka Chopra Jonas e Shah Rukh Khan.

Presente ancora una volta a rappresentare la musica italiana oltreoceano il nostro Andrea Bocelli che regalerà un’altra emozionante esibizione in diretta dalla propria abitazione.

“One World: Together At Home” sarà trasmesso in diretta alle 2 di notte ora italiana di Domenica 19 Aprile su Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Apple, Tidal e su Amazon Prime Video.