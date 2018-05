Bruce Willis interpreterà l’allenatore di Mike Tyson in Cornerman

Bruce Willis sale sul ring

L’attore sarà nel film Cornerman, la storia sulla vita del famoso allenatore di Mike Tyson in età giovanile, Costantino “Cus” D’Amato, entrato nel Boxing Hall Of Fame.

Il casting è stato annunciato poco prima dell’inizio del 71° Festival di Cannes. La produzione è stata affidata a Rupert Friend, il quale debutta da regista, portando sul grande schermo il personaggio che ha segnato la formazione di un giovanissimo Tyson. Collaboreranno al film la Circus Florist Films e la MadRiver Pictures.

Bruce Willis, nei panni di D’Amato, interpreterà il suo ruolo in una New York degli anni ’80, tempi in cui l’allenatore ha allenato alcuni dei campioni del mondo della boxe. In quel periodo Tyson aveva solo tredici anni. La storia raccontata è quella dell’amore profondo tra talenti, e del coraggio di ammettere le proprie paure.

In un’intervista, Friend dice:

“E’ una storia sulla lotta per ciò in cui si crede, e un film che ti farà dubitare di cosa sia davvero la forza.”

Per il ruolo di Tyson la produzione è ancora in cerca di un giovane attore che possa interpretare al meglio il personaggio.

Cornerman rappresenta il percorso di D’Amato, che dopo essersi trasferito nella regione di Catskills a New York, in cui gestiva una piccola palestra, andava alla continua ricerca di nuovi talenti. Un amico vide Tyson che stava per mettersi nei guai con una lite a suon di pugni, mostrando così la cruda ferocia che lo caratterizzava, così D’Amato lo iscrisse nella sua palestra, lo accolse in casa e cominciò il percorso per indirizzare quel carattere duro e potente fino a renderlo campione del mondo.

D’Amato morì nel 1985 e, purtroppo, non riuscì a vedere il giovane Tyson divenire campione mondiale dei pesi massimi.