Carrie Underwood piange nel video di Cry Pretty

Carrie Underwood nel video di Cry Pretty

Carrie Underwood ha presentato in anteprima il video musicale ufficiale per la sua nuova canzone “Cry Pretty” su YouTube. Cry Pretty, una potente ballata, è la title track e il primo singolo del sesto album in studio della cantante country, che uscirà nei prossimi mesi del 2018.

Il video musicale per Cry Pretty mostra la bionda Carrie mentre si esibisce in un locale tutto esaurito e mentre piange in vari luoghi, tipo nel suo letto o nel suo camerino.

Carrie racconta la realtà dei fatti in questo video musicale per Cry Pretty. Probabilmente ha pensato a drammi/traumi personali del passato per fornire quelle espressioni facciali davvero convincenti.

Qui potete trovare il testo di Cry Pretty.