Hotel Transylvania 3: nuovo trailer in italiano

Sarà nei cinema italiani dal 22 agosto prossimo, il terzo atteso capitolo di Hotel Transylvania.

Il nuovo film della Sony Pictures Animation, intitolato Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa, è ancora una volta diretto dal regista dei due capitoli precedenti Genndy Tartakovsky e vedrà Dracula (Adam Sandler nella versione originale e Claudio Bisio in quella italiana) che decide di concedersi una crociera con la famiglia e prendersi finalmente una pausa estiva.

Il resto del gruppo si unisce a loro e, a bordo della crociera, i mostri si divertono moltissimo e partecipano a tutte le attività e le attrazioni di bordo: dalla pallavolo per mostri e i colossali buffet, alle insolite escursioni. Ma la vacanza da sogno si trasforma in incubo quando Mavis (Selena Gomez nella versione originale e Cristiana Capotondi in quella italiana) scopre che Drac si è innamorato di Ericka, misterioso capitano della nave, che nasconde un pericoloso segreto che potrebbe distruggere la razza dei mostri