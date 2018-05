I Tenacious D torneranno al cinema con un sequel

A quanto pare i Tenacious D stanno per tornare al cinema!

Ad annunciare la lieta notizia è stato ieri il grande Jack Black dopo l’esibizione del duo rock allo Shaky Knees Music Fest, cogliendo tra l’altro il pubblico di sorpresa, anche se l’annuncio è stato accolto con molto entusiasmo.

Come riporta infatti oggi myAJC, dopo l’esibizione Black avrebbe rivelato:

“Ragazzi, non so quando sarete in grado di vederlo, ma abbiamo deciso che gireremo un altro film dei Tenacious D e che uscirà il primo possibile“.

Il sito aggiunge comunque che le riprese si dovrebbero svolgere a breve, per un’uscita addirittura già fissate per il prossimo ottobre, anche se non si conosce la data.

La notizia coglie sinceramente di sorpresa specie per il breve periodo di riprese a quanto pare previsto per il sequel, ma allo stesso tempo è un ottima notizia per tutti gli estimatori del duo, che 12 anni fa avevamo amato il divertente Il destino del Rock, con i Tenacious D alle prese nientemeno che con il Diavolo in persona.

Il Destino del Rock non fu comunque una hit al boxoffice, con 14 milioni incassati a fronte di un budget intero di 20, ma negli ultimi anni il film è divenuto praticamente un cult grazie all’home-video, che ha aumentato a dismisura gli incassi, pari a 10 milioni di dollari guadagnati solo con le vendite dei Dvd.

L’altro membro del gruppo è il simpatico Kyle Gass.