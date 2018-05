Marinero di Maluma e Positivo di J Balvin (Testo e Video delle canzoni)

Gli artisti musicali più importanti della Colombia degli ultimi anni, Maluma e J Balvin, hanno rilasciato nuove canzoni. Nel caso di Maluma, la sua nuova canzone si chiama “Marinero” e fa parte del suo prossimo album in studio “F.A.M.E”, che uscirà il 18 maggio. E per quanto riguarda J Balvin, la sua nuova traccia è intitolata “Positivo” ma non è estratta dal suo nuovo album “Vibras” (in uscita il 25 maggio) ma sarà l’inno ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2018.

Video, Testo e Significato di Marinero di Maluma

Marinero di Maluma è una ballata su chitarra dove il cantante colombiano parlerà di spezzare il cuore alla sua fidanzata tradendola con più donne allo stesso modo di un “marinero” (marinaio).

Oh-oh, oh-oh

Oh-oh, oh-oh

Oh-oh, oh-oh

Eh, yeh

[Verso 1]

Que pare de sufrir, eso to’ el mundo dice

Lloro porque tengo cicatrices

Y dolores en el alma

Si que me has hecho falta

Hablo de mis entrañas para ser sincero

Sé que fui el culpable, por eso te pierdo

Hablabas, no te escuchaba

Sólo desnuda era que me gustabas

[Pre-Ritornello]

Hoy sé, llegó el momento

Sólo hay ruido en nuestra habitación

Y silencio que gritan “Adiós”

[Ritornello]

Mientras me dabas tu corazón

Yo era un marinero buscando amor

Iba por cada puerto como si nada

Entre más olas, más naufragaba

Mientras me dabas tu corazón

Yo era un marinero buscando amor

Iba por cada puerto como si nada

Entre más olas, más naufragaba

Ieh-ieh, uoh-oh

Ieh-ieh, oh-oh-oh

Ieh-ieh, oh-oh

[Verso 2]

Aquellos días, que bien lo recuerdo

Tú ya graduada y yo en el colegio

Tú me ensañaba’ cosas que me enamoraban

Y practicaba con otras cuando no estabas

De eso me arrepiento hoy

Soy un idiota, mi papel fue lastimarte

Bebo y me arrepiento hoy

Porque cuando volví al muelle era muy tarde, yeh-yeh

[Pre-Ritornello]

Hoy sé, llegó el momento

Sólo hay ruido en nuestra habitación

Y silencio que gritan “Adiós”

[Ritornello]

Mientras me dabas tu corazón

Yo era un marinero buscando amor

Iba por cada puerto como si nada

Entre más olas, más naufragaba

Mientras me dabas tu corazón

Yo era un marinero buscando amor

Iba por cada puerto como si nada

Entre más olas, más naufragaba

Ieh-ieh, uoh-oh

Ieh-ieh, oh-oh-oh

Ieh-ieh, oh-oh

[Verso 3]

Sin orgullo te dejo saber

Y algún día lo vas a entender

Si te dejo volar, otros brazos

Será por tu bien

[Ritornello]

Mientras me dabas tu corazón

Yo era un marinero buscando amor

Iba por cada puerto como si nada

Entre más olas, más naufragaba

Mientras me dabas tu corazón

Yo era un marinero buscando amor

Iba por cada puerto como si nada

Entre más olas, más naufragaba

Eh, yeh

Video, testo e Significato di Positivo di J Balvin

“Positivo” di J Balvin è un brano più orientato all’elettronica rispetto al reggeaton in cui il cantante dice che bisogna essere sempre positivi e di lavorare duramente per raggiungere dei determinati obiettivi.

[Intro: J Balvin]

Michael Brun

J Balvin, man

Tú lo sabe’, leggo’

Another one, heh

[Verso 1: J Balvin]

Todo el mundo bailando ya

Mi equipo está puesto en la raya

Sé que no me fallan

Sé que no me fallan

Estamo’ en posición, vamo’ por las medallas, eh-eh

[Pre-Ritornello: J Balvin]

Hoy nos va más que bien

Mucho mejor que ayer

Por eso gané

Por eso gané, eh-eh-ieh

[Ritornello: J Balvin]

Fire, fire

Vamo’ a ganar otra ve’ (fire, fire)

Fire, fire

No vamo’ a perder

Fire, fire (fire)

Bayo, bayo, bayo, bayo

[Verso 2: J Balvin]

Por eso hago lo que yo quiero

Y vivo la vida como lo soñé, ie-ieh (wuh)

Dime, dime, dime si soy yo (yeah-yeah)

Dime, dime, dime si te contagié (okay)

Lo que quiero, baby, tú y yo

Celebremos la vida como es

Dime, dime, dime si soy yo (soy yo)

Dime, dime, dime si te contagié

Tu actitud que me mata y el bajo que retumba (uh)

No quiero que se acabe esta rumba (oh)

Uoh-oh-oh-oh

1, 2, 3, ¡leggo’!

Yeah-eh-eh-eh

[Ritornello: J Balvin]

Fire, fire

Vamo’ a ganar otra ve’ (fire, fire)

Fire, fire (fire)

No vamo’ a perder

Fire, fire (fire)

[Verso 3: J Balvin]

(Uh, gol)

¡Wuh!

Positivo (sí), aunque no sea fácil, lo sé (siempre po-)

Positivo, por más difícil que se vea, siempre positivo (sí)

Y me activo (wuh), venga yo le paso la buena vibra (buena vibra)

Positivo, porque la vida es una y tenemo’ que gozar, yeah

[Ritornello: J Balvin]

Fire, fire

Vamo’ a ganar otra ve’

Fire, fire (fire, fire)

No vamo’ a perder

Fire, fire (fire)

