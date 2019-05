E per “tour mondiale” intendo un tour che arriverà anche in Europa e non solo negli Stati Uniti. Questo World Tour per il 2019 sarà un evento intimo in quanto le location scelte da Madonna sono teatri e non arene o stadi. Un po’ sullo stile degli spettacoli di Elton John, tanto per citare un altro grande della musica.

Il “The Madame X Tour” inizierà il 12 settembre al BAM Howard Gilman Opera House di New York City. Ci saranno diverse serate consecutive a New York e poi altre serate nei teatri di Chicago o Los Angeles. La regina del pop farà tappa anche a Las Vegas, Boston, Philadelphia e Miami.

Per quanto riguarda le date internazionali, il comunicato stampa inviato oggi ci dice che Madonna si esibirà al Coliseum di Lisbona, al Palladium di Londra e al Grand Rex di Parigi. Il tour europeo non inizierà prima del 2020. Ma i giorni precisi dello show europeo non sono ancora stati annunciati, quindi c’è la possibilità di vedere Maddy anche in Italia.

Se vuoi acquistare i biglietti per questo tour “esclusivo” visita il sito http://madonna.livenation.com/. I biglietti probabilmente costeranno parecchio. Ho appena visto che il biglietto VIP viene circa 1000 euro… però Maddy li vale tutti.