A volte la realtà supera la finzione, è il rischio che si corre quando si scrivono trame come quella di Black Mirror, storie ambientate in un futuro prossimo che molto spesso sembrano molto più vicine alla realtà di quanto ci piaccia ammettere.

Probabilmente questo che stiamo vivendo oggi giorno non è il momento migliore per abbandonarsi a questo tipo di storie, lo sa bene l’autore di Black Mirror, Charlie Brooker, che ha dichiarato apertamente di non essere al lavoro su una sesta stagione di Black Mirror, perché i tempi attuali sono già abbastanza bui e angoscianti.

Ci sarà mai un Black Mirror 6?

Si potrebbe rispondere, per il futuro, chissà… ma per il momento Charlie Brooker ha confermato di non essere al lavoro su Black Mirror 6, e di volersi concentrare su una scrittura più da commedia. Ecco le sue parole:

Sono impegnato nel fare alcune cose. Non so cosa possa dire di quello che sto facendo e cosa invece no. Al momento non credo possa esserci la voglia di vedere storie riguardanti la società che va a pezzi, quindi non sto lavorando a nuovi episodi di Black Mirror. Sono orientato verso la possibilità di rivisitare il mio talento comico, quindi sto scrivendo degli script avendo l’obiettivo di far ridere innanzitutto me stesso.

Possiamo quindi affermare che, almeno per il momento, Black Mirror 6 non vedrà la luce. L’autore della celebre serie antologica terrà comunque, nel prossimo periodo, uno speciale sul Coronavirus, dopo di ché non vedremo storie angoscianti e distopiche per un po’. C’è bisogno di storie più leggere in questo periodo, o almeno è questo ciò che pensa Charlie Brooker.

Tu cosa ne pensi? Guarderesti con piacere Black Mirror 6 in questi tempi poco sereni, oppure preferiresti abbandonarti a qualcosa di più spensierato? Faccelo sapere nei commenti che trovi alla fine dell’articolo.