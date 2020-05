Hailey Bieber rubava i vestiti del famoso padre Stephen Baldwin quando era più giovane.

La modella di 23 anni – figlia dell’attore Stephen e Kennya Baldwin – frugava tra i vestiti del famoso padre quando era più giovane poiché è sempre stata una fan del look oversize in quanto la fa sentire più simile a se stessa.

Ha confessato: ”Ho sempre fregato i vestiti a mio padre perché mi piaceva indossare abiti oversize. Come le sue magliette e giacche da camionista, anche i suoi 501. Indosso i cut-off [Levi’s] 501 da sempre… mi fanno sentire bene con me stessa.”

Hailey è stata anche un fan di lunga data del marchio denim e recentemente ha recitato nell’ultima pubblicità Levi’s insieme a Jaden Smith prima dello scoppio della pandemia coronavirus.

Il progetto ha focalizzato la sua attenzione sulla sostenibilità e le persone pare abbiano dato ascolto alla campagna dato che stanno riducendo il numero di acquisti durante l’autoisolamento e Hailey ha invitato tutti ad acquistare solo ciò di cui hanno bisogno.

Di recente ha detto: ”Essere spendaccioni fa parte del nostro carattere. Ma dovremo comprare solo ciò che indosseremo per molto tempo.”

Jaden ha concordato: “Acquista capi che puoi indossare per più stagioni”, ha detto.

La coppia ha girato la pubblicità in stile in un campo soleggiato circondato da palme, indossando una selezione di denim: tipo giacche da camionista, magliette e t-shirt varie, e Hailey ha aggiunto che le riprese sono state molto divertenti.

Parlando con British Vogue, ha detto: ”Jaden è incredibile. È così creativo e porta uno spirito così straordinario in tutto ciò che fa, penso che ci sia un attore in lui. Adoro lavorare insieme a lui in questi progetti.”