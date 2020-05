Il film di Hercules va finalmente ad unirsi alla lunga serie di remake live-action che la Disney sta riproponendo, dopo averci già dato Aladdin, Il Re Leone (tra i più recenti) e molti altri. Una formula, quella del remake in live – action, che sta facendo storcere il naso a molti, compreso chi crede che i film animati originali siano intoccabili oppure chi pensa che la Disney, non avendo più idee, vada a ripescare nelle vecchie storie.



Che piaccia o meno ad alcuni, per lavorare al remake dell’animazione del 1997 la Disney ha assunto Shang-Chi e lo scrittore Dave Callaham che ha anche lavorato a Wonder Woman 1984 e Into the Spider-Verse 2.



Il film di Hercules sarà prodotta da Joe e Anthony Russo attraverso la loro compagnia AGBO, ma la coppia di Avengers: Infinity War ed Endgame di sicuro non dirigerà il film. Del regista infatti non è stato ancora rivelato nessun possibile nome.



Unico punto che sembra essere davvero certo è che il live action di Hercules non sarà un fedele adattamento del film animato, come i già citati Il Re Leone e Aladdin, ma si lavorerà su materiale nuovo concentrandosi magari sulla mitologia originale, come è successo per Mulan. Sono state infatti queste le uniche dichiarazioni arrivate fino a noi da parte dei produttori del film.

Ecco quanto dichiarato da Anthony Russo riguardo alla storia di Hercules:

“Abbiamo in mente una storia diversa. Penso che faremo qualcosa che parte dell’originale e trai ispirazione da esso, ma che porterà anche alcuni nuovi elementi sul tavolo. Penso che bisogna sempre mettere qualcosa di nuovo sul tavolo perché dalla nostra prospettiva di narratori, non è convincente fare un remake letterale dell’opera. Lo abbiamo già fatto con i film Marvel. Non facciamo traduzioni letterali dei fumetti perché sentiamo che se vuoi quella storia puoi andare a leggere direttamente quella storia. Ti daremo una storia diversa. Penso che faremo qualcosa che è nelle vene dell’originale e ispirato ad esso, ma proporremo anche alcuni nuovi elementi sul tavolo.

Non è ancora chiaro però se il film di Hercules sarà un musical oppure no. Sappiamo quanto siano importanti le canzoni in diversi film della Disney, sia d’animazione che in live action, ma riguardo ad Hercules si sa ancora troppo poco. La musica, ovviamente ci sarà, e potrebbe avere anche un ruolo di fondamentale importanza, ma da questo ad un musical vero e proprio ce ne vuole…

In una recente intervista i produttori, parlando del film di Hercules, hanno affermato: “la musica ne farà sicuramente parte“. Un po’ troppo poco per trarre delle conclusioni edificanti.

Nonostante le notizie ancora frammentate, andiamo a vedere tutto quello che sappiamo riguardo al live action di Hercules e a fare qualche simpatica previsione.

Chi farà parte del cast nel film di Hercules?

È ancora troppo presto per avere conferma dei nomi che entreranno a fare parte del cast del film, ma pare che Ariana Grande sia tra le preferite per interpretare il ruolo di Megara.

Pare che la decisione sia dovuta principalmente al fatto che la cantante ha interpretato la canzone “I Won’t Say I’m in Love” durante la Disney Family Singalong, fornendo lei stessa tutte le voci secondarie, prima ancora che il remake live-action fosse confermato.

I fan del film si stanno comunque sbizzarrendo con ipotetici nomi, come quello di Armie Hammer e Chris Pratt citati per il ruolo di Hercules, mentre Jim Carrey e Jeff Goldblum sembrano essere scelte popolari per il personaggio di Ade.

La sfida più grande comunque sarà quella di trovare le attrici adatte per il ruolo delle Muse. Amber Riley, Jennifer Hudson, Janelle Monae sono fino ad ora i nomi più citati dai fan.

Quale sarà la data d’uscita di Hercules?

È veramente prematuro parlare di una data d’uscita dal momento che, anche per via della situazione attuale di pandemia globale, non si sa ancora nemmeno quando avranno inizio le riprese del film. Stando però ai calcoli fatti tenendo presente delle altre uscite cinematografiche della Disney, si può ipotizzare per Hercules un’uscita per l’agosto del 2022.

Se però il film verrà pensato per uscire direttamente sulla piattaforma di Disney +, come è successo ad esempio per Lilli e il Vagabondo, questo calcolo ipotetico non avrebbe più senso.

Insomma, per sapere una data certa, bisognerà aspettare notizie più affidabili.

E il trailer di Hercules?

Possiamo fare ancor meno supposizioni che per la data d’uscita. Se non iniziano le riprese, è difficile capire quando potrebbe arrivare il primo trailer ufficiale del film di Hercules.

Speriamo di ricevere presto news che riguardano il film, il cast e le date d’uscita. Vi terremo aggiornati man mano su tutto quello che ci sarà da sapere!

Intanto fateci sapere cosa ne pensate del live action di Hercules e dei possibili attori che vi piacerebbe vedere nel cast del film lasciando un commento alla fine dell’articolo.