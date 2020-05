Lo scorso 24 Marzo Lady Gaga aveva annunciato attraverso un post sui suoi profili social di aver deciso di spostare la data d’uscita del nuovo album a causa della situazione instabile che il mondo stava iniziando a vivere in seguito alla diffusione del Coronavirus.

Nel corso delle settimane l’artista si è impegnata in prima linea cercando di aiutare a raccogliere fondi da donare in beneficienza, lavorando a stretto contatto con leader mondiali nel tentativo di poter fare una piccola differenza. La cantante è riuscita anche nell’impresa, insieme a Global Citizen, di organizzare l’evento mondiale “One World: Together at Home”, uno spettacolo virtuale della durata di sei ore che ha visto numerosi artisti esibirsi dalle proprie abitazioni.

Non si può dire, quindi, che Lady Gaga sia rimasta con le mani in mano.

A quasi due mesi dalla notizia dello slittamento della data d’uscita del nuovo progetto discografico è arrivato pero’ per i suoi fan il tanto desiderato annuncio -l’ultimo album della cantante, “Joanne”, risale infatti al 2016, se non si considera la parentesi del film “A Star Is Born”- e non dovranno attendere ancora molto per poter finalmente ascoltare il nuovo disco.

“Chromatica”, il nuovo album di Lady Gaga sarà disponibile da venerdì 29 Maggio.

Lady Gaga Album Chromatica Copertina

“Il viaggio continua”, ha scritto l’artista, che attualmente ha dato al pubblico modo di ascoltare solo uno dei 16 brani che comporranno il progetto: “Stupid Love”. A causa di un errore la tracklist di “Chromatica” è stata rivelata in anticipo, svelando alcune collaborazioni presenti in esso, che hanno fatto esplodere l’entusiasmo tra i fan della cantante e non solo. Tra gli “ospiti” presenti troviamo Ariana Grande, la band K-Pop BLACKPINK ed Elton John.

“Vivo su Chromatica, è lì che vivo. La Terra è stata cancellata dalla mia vita. Vivo su Chromatica ora”

E noi non vediamo l’ora di farci trasportare sul nuovo pianeta di Lady Gaga. L’appuntamento è per il 29 Maggio!