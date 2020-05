Solo qualche giorno fa Madonna aveva dichiarato di essere risultata positiva ai test sierologici sul Coronavirus. Questi test permettono di capire se nel corpo siano presenti o meno gli anticorpi del virus, dando così riprova di averlo contratto anche in forma lieve o in alcuni casi persino asintomatica.

Dopo questo annuncio seguì la seguente dichiarazione:

“Domani andrò a fare una lunga corsa in macchina, abbasserò il finestrino e respirerò nell’aria contaminata dal virus. Spero che il sole splenda”

La scelta delle parole non è stata particolarmente apprezzata dal pubblico che tuttavia ha continuato a non comprendere a pieno la sua situazione, arrivando così a chiederle più volte di specificare se stesse dichiarando di averlo contratto in passato o fosse attualmente malata.

La cantante ha quindi deciso di chiarire eventuali dubbi e lo ha fatto attraverso un post nel quale senza giri di parole ammette di aver avuto il Coronavirus, specificando anche quando e in che occasione.

“Solo per chiarire, non sono attualmente malata. Quando il test è positivo per gli anticorpi significa che hai avuto il virus, e io l’ho avuto. È stato chiaramente quando sono stata male al termine del mio tour a Parigi circa sette settimane fa, insieme a molti artisti del mio show. Ovviamente in quel momento pensavamo tutti di avere una brutta influenza. Grazie a Dio stiamo tutti bene e siamo in salute ora”

Madonna ha così rassicurato il pubblico, confermando anche la notizia diffusa poco prima su come abbia voluto dare il suo contributo attraverso una generosa donazione per aiutare le ricerche del vaccino.