Pare proprio che Tyler Rake, l’action thriller targato Netflix, sia uno dei film più guardati del momento sulla nota piattaforma di streaming (leggi qui la nostra recensione). Il grande successo ha spinto immediatamente i produttori e autori Joe e Anthony Russo a mettersi al lavoro sul secondo film, che a questo punto è praticamente già confermato.

Una storia ben congegnata e un attore protagonista molto amato, Chris Hemsworth (reso famoso dalla sua interpretazione di Thor), sono di sicuro i due ingredienti alla base del grande successo di Tyler Rake. Ma di cosa parlerà il secondo film?

Tyler Rake 2: sequel o prequel?

La prima domanda da farsi riguardo a Tyler Rake 2 è se sarà un film sequel o prequel degli eventi raccontati nel primo capitolo. Per il momento purtroppo non si hanno ancora notizie precise, o meglio, gli autori stanno ancora raccogliendo le idee, e quindi non lo sanno nemmeno loro!

Ecco le parole di Joe Russo in una recente intervista per Deadline:

“Ho firmato l’accordo per scrivere il secondo film. Non abbiamo ancora deciso se parlerà di eventi successivi oppure se tornerà indietro nel tempo e dunque sarà un prequel. Alla fine del film abbiamo però lasciato un grosso punto di domanda…”

Stando alle paroler di Joe, quindi, la possibilità di continuare la storia e di risolvere quel punto di domanda è, probabilmente la scelta più naturale.

Quale potrebbe essere la trama di Tyler Rake 2?

Per poter fare delle supposizioni sulla trama del secondo film, basti pensare a quanto il personaggio protagonista si presti ad un’eventuale saga infinita. Parliamo infatti di un abilissimo mercenario che lavora per un’importante organizzazione specializzata in missioni rischiose.

Nel primo film la missione principale è quella di salvare un bambino dal cartello della droga che lo ha preso come ostaggio. Potenzialmente, ogni film può parlarci di una nuova missione, ponendo così le basi ad una saga infinita.

Siamo curiosi quindi di scoprire di cosa parlerà Tyler Rake 2. Tu cosa ne pensi? Ti aspetti un sequel o un prequel? Lascia un commento per farcelo sapere.