Julia Michaels si trasforma in regista nel video di Jump… leggi anche la traduzione e il testo del brano

Il video musicale di Julia Michaels per la canzone Jump è online!

Mi è piaciuto molto questo singolo dal titolo Jump, probabilmente sottovalutato dai più.

Comunque “Jump” farà parte del prossimo EP di debutto o album in studio di debutto di Julia Michaels. Non è ancora chiaro quale sia progetto il discografico, ma c’è sicuramente qualcosa in ballo. Un LP presuppone un grosso archivio di contenuti musicali inediti, quindi diventa più facile pronosticare un EP.

Il video musicale di Jump mostra Julia Michaels filmare se stessa con una webcam mentre si trova all’interno della sua auto in un parcheggio situato in una zona in cui è meglio non sostare… Il rapper Trippie Redd fa la sua apparizione nel video musicale per eseguire il suo verso del ponte. Tra l’altro trovo molto accattivante il pezzo cantato da Redd, veramente bravo.

“Perché tutto quello che faccio è saltare dritta tra le tue braccia. Ogni volta che ti vedo, mi avvolgo attorno a te,” canta Julia nella sua canzone Jump.

Qui sotto vi proponiamo il video in formato VEVO e ci scusiamo in anticipo per la qualità. Ingrandite il player per vederlo meglio. Sotto ancora c’è il testo del brano.

Testo di Jump di Julia Michaels con Trippie Redd

[Intro]

Mmm, ah

[Verse 1]

Stay right there, get away

I need space, I told you yesterday

“Slow the pace down,” but then I see your face

Can we do that tomorrow? (Can we do that tomorrow?)

Cus now you’re moving in on my skin

I move back with my lips

It goes against my better judgement

‘Cause I, ‘cause I want it, ah

[Pre-Chorus]

And I’m gonna be cliché here for a minute

And tell you that I’ve been hurt before (hurt before)

So I think I’m gonna need another minute

To not hurt no more (no more)

[Chorus]

‘Cause all I do is jump right into your arms

Every time I see you, I just wrap myself around you, yeah

Jump into something real

Even though I’m cautious, I just like the way it feels

When it’s us, baby, when it’s us

You make me forget that I’m not ready for love

I jump, oh, I jump

[Verse 2]

Look at me being soft

Cut it all, my mind is getting lost

From your touch, I can’t afford the cost

Of me losing myself to you (losing myself to you)

And I didn’t want these feelings, but I brought ‘em

But I know that you know exactly when I caught ‘em

And I’m trying not to think about it often, but, ooh

[Chorus]

‘Cause all I do is jump right into your arms

Every time I see you, I just wrap myself around you, yeah

Jump into something real

Even though I’m cautious, I just like the way it feels

When it’s us, baby, when it’s us

You make me forget that I’m not ready for love

I jump, oh, I jump

[Verse 3: Trippie Redd]

Jump, jump up in this foreign

Used to sleep on couches now, the boy is really tourin’

If they sleep on me, I tell them haters, “Go and sleep it away,” yeah

Fell in love, but it ain’t no trust

If it ain’t no trust, then that girl can’t be my love

‘Posed to put my love above

But instead you gon’ sleep it away, yeah

Like a earthquake, yeah, I’m dealing with another lil’ heartbreak

Man, I wish I’d never met you in the first place

And that karma gonna get you in the worst way, yeah

Don’t throw your love away, don’t throw your trust away

You always run away, I wish you would fucking stay

But I guess we need another break

[Chorus]

‘Cause all I do is jump right into your arms

Every time I see you, I just wrap myself around you, yeah

Jump into something real

Even though I’m cautious, I just like the way it feels

When it’s us, baby, when it’s us

You make me forget that I’m not ready for love

I jump, oh, I jump

Yeah, yeah, yeah, yeah

[Outro]

‘Cause all I do is (‘cause all I do is, ‘cause all I do is)

Jump

Mmm, yeah

‘Cause all I do is (‘cause all I do is, ‘cause all I do is)

Yeah, yeah, yeah, yeah

Jump

(‘Cause all I do is, ‘cause all I do is)

(‘Cause all I do is, ‘cause all I do is)

Jump (jump, jump, jump)

(‘Cause all I do is, ‘cause all I do is)

Jump (jump, jump, jump)

Jump

Traduzione del testo di Jump di Julia Michaels

[Introduzione]

Mmm, ah

[Strofa 1]

Aspetta lì, vattene

Ho bisogno di spazio, te l’ho detto ieri

“Rallenta il passo” ma poi vedo il tuo viso

Possiamo farlo domani? (Possiamo farlo domani?)

Perché ora ti stai prendendo la mia pelle

Tornare indietro con le mie labbra

Va contro il mio buon senso

Perché, perché lo voglio, ah

[Pre-Ritornello]

E sarò banale per un momento

E ti dico che sono già stata ferita in passato (ferita in passato)

Quindi credo che mi servirà un altro minuto

Per non ferirmi più (più)

[Ritornello]

Perché tutto ciò che faccio è buttarmi a capofitto tra le tue braccia

Ogni volta che ti vedo, mi avvolgo a te, si

Mi butto in qualcosa di reale

Anche se sono prudente, mi piace come mi sento

Quando si tratta di noi, baby, quando si tratta di noi

Mi fai dimenticare che non sono pronta per l’amore

Mi butto oh, salto

[Strofa 2]

Guarda come sono tenera

Taglia tutto, la mia mente si sta perdendo

Dal tuo tocco, non posso permettermi il prezzo (o “il rischio”)

Di me che mi sto perdendo in te (perdendo per te)

E non voglio provare questi sentimenti, ma li sto provando

Ma so che tu sai esattamente quando ho iniziato a provarli

E sto cercando di non pensarci spesso, ma, ooh

[Ritornello]

Perché tutto ciò che faccio è buttarmi a capofitto tra le tue braccia

Ogni volta che ti vedo, mi avvolgo a te, si

Mi butto in qualcosa di reale

Anche se sono prudente, mi piace come mi sento

Quando si tratta di noi, baby, quando si tratta di noi

Mi fai dimenticare che non sono pronta per l’amore

Mi butto oh, salto

[Strofa 3: Trippie Redd]

Salto, salto addosso a questa sconosciuta

Abituato a dormire sui divani, ora il ragazzo è davvero in tournée

Se dormono su di me, dico agli odiatori: “andate a dormire”, sì

Mi sono innamorato, ma non c’è fiducia

Se non c’è fiducia, allora quella ragazza non può essere il mio amore

Dovrebbe dare la precedenza il mio amore

Ma invece te ne vai a dormire, si

Come un terremoto, sì, ho a che fare con un altro piccolo dolore

Amico, vorrei non averti mai incontrato tanto per cominciare

E il tuo destino non sarà favorevole, si

Non buttare via il tuo amore, non buttare via la fiducia

Scappa sempre, vorrei che ti fottes*i

Ma credo ci serva un’altra pausa

[Ritornello]

Perché tutto ciò che faccio è buttarmi a capofitto tra le tue braccia

Ogni volta che ti vedo, mi avvolgo a te, si

Mi butto in qualcosa di reale

Anche se sono prudente, mi piace come mi sento

Quando si tratta di noi, baby, quando si tratta di noi

Mi fai dimenticare che non sono pronta per l’amore

Mi butto oh, salto

Si, si, si, si

[Conclusione]

Perché tutto ciò che faccio è (perché tutto ciò che faccio è, perché tutto ciò che faccio è)

Buttarmi

Mmm, si

Perché tutto ciò che faccio è (perché tutto ciò che faccio è, perché tutto ciò che faccio è)

Si, si, si, si

Saltare

(Perché tutto ciò che faccio è, perché tutto ciò che faccio è)

(Perché tutto ciò che faccio è, perché tutto ciò che faccio è)

Saltare (salto, salto, salto)

(Perché tutto ciò che faccio è, perché tutto ciò che faccio è)

buttarmi (salto, salto, salto)

Saltare