Tove Lo ft Charli XCX “Bitches”: traduzione, testo e video del remix

Rilasciato oggi il remix della canzone “Bitches” di Tove Lo. Guarda il video e leggi testo e traduzione

Tove Lo ha presentato oggi il remix di “Bitches”, presente su tutti gli store digitali, e in contemporanea il video ufficiale. La canzone originale è contenuta nell’album “Blue Lips” di Tove Lo.

La canzone, così come il video, vede la collaborazione di Charli XCX e di altre star come il duo pop svedese Icona Pop, la rapper svedese Elliphant e la cantante finlandese ALMA.

Il video, veramente molto carino, mostra una coppia disfunzionale che si reca in un posto dove le protagoniste della canzone li mettono alla prova con strane e discutibili terapie. Il remix del brano lo rende davvero orecchiabile e piacevole. Un ottimo risultato!

“Bitches” di Tove Lo – Testo

Appreciate it

Touch me like you know what you do and what you don’t

But I’m feeling jaded

Know your own love, I don’t fuck with no glove

So why complicate it?

Let me be your guide when you eat my pussy out

‘Cause I’ve had one or two, even a few

Yeah, more than you

All these girls stare at me, drop lip

Dripping in harmony, like fifth

Lay ‘em down, feel ‘em up

And they slide away, so easy

Bitches, I don’t trust ‘em

But they give me what I want for the night

Bitches, I don’t trust ‘em

But I tell ‘em and they do what I like

Why

Bitches, I don’t trust ‘em

But they give me what I want for the night

Bitches, I don’t trust ‘em

But I tell ‘em and they do what I like

Why

They can’t fake it

Drying off the seat when they getting up to leave

So (wet) they get noticed

I’m better if they blunt, I don’t really wanna hunt

So why complicate it?

I call it respect when you givin’ what you get

So, baby, spread your legs

I’ll do the same

Already coming

All these girls stare at me, drop lip

Dripping in harmony, like fifth

Lay ‘em down, feel ‘em up

And they slide away, so easy

Bitches, I don’t trust ‘em

But they give me what I want for the night

(Give me what I want for the night)

Bitches, I don’t trust ‘em

But I tell ‘em and they do what I like

Why (Bitches doin’ what I want, yeah)

Bitches, I don’t trust ‘em

But they give me what I want for the night (oh yeah)

Bitches, I don’t trust ‘em

But I tell ‘em and they do what I like

Why

Bitches, I don’t trust ‘em

But they give me what I want for the night

(What I want for the night)

Bitches, I don’t trust ‘em

But I tell ‘em and they do what I like

Why (why)

Bitches, I don’t trust ‘em

But they give me what I want for the night

Traduzione

Apprezzalo

Toccami come se sapessi cosa stai facendo e cosa non

Ma mi sto annoiando

Conosci il tuo amore, non scopo senza guanti

Quindi perchè complicarlo?

Lascia che ti faccia da guida mentre mi lecchi la fica

Perché ne ho avute una o due, anche un po’

Sì, più di te

Tutte queste ragazze mi fissano, bocche aperte

Piena di armonia, come le fifth (harmony)

Le stendo, le sento

E scivolano via, così facilmente

Puttane, non mi fido di loro

Ma mi danno ciò che voglio per la notte

Puttane, non mi fido di loro

Ma io chiedo e loro fanno ciò che mi piace

Perché?

Puttane, non mi fido di loro

Ma mi danno ciò che voglio per la notte

Puttane, non mi fido di loro

Ma io chiedo e loro fanno ciò che mi piace

Perché?

Non riescono a fingere

Asciugano il sedile quando si alzano per andarsene

Quindi (fradicie) si fanno beccare

Preferisco se sono dirette, non ho voglia di cacciare

Quindi perchè complicarlo?

Io lo chiamo ‘rispetto’ quando dai ciò che ottieni

Quindi, piccola, allarga le gambe

Farò lo stesso

Stai già venendo

Tutte queste ragazze mi fissano, bocche aperte

Piena di armonia, come le fifth (harmony)

Le stendo, le sento

E scivolano via, così facilmente

Puttane, non mi fido di loro

Ma mi danno ciò che voglio per la notte

(mi danno ciò che voglio per la notte)

Puttane, non mi fido di loro

Ma io chiedo e loro fanno ciò che mi piace

Perché? (puttane che fanno ciò che voglio, sì)

Puttane, non mi fido di loro

Ma mi danno ciò che voglio per la notte (oh sì)

Puttane, non mi fido di loro

Ma io chiedo e loro fanno ciò che mi piace

Perché?

Puttane, non mi fido di loro

Ma mi danno ciò che voglio per la notte

(ciò che voglio per la notte)

Puttane, non mi fido di loro

Ma io chiedo e loro fanno ciò che mi piace

Perché? (perché?)

Puttane, non mi fido di loro

Ma mi danno ciò che voglio per la notte