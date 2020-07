“Life’s a Mess” è il nuovo singolo firmato Juice WRLD con la collaborazione di Halsey.

Uscirà questo venerdì, 10 Luglio, l’album post mortem di Juice WRLD -deceduto lo scorso Dicembre- dal titolo “Legends Never Die”. L’annuncio arriva insieme alla pubblicazione del singolo “Life’s a Mess” insieme alla giovane Halsey che ha voluto rendere omaggio al rapper con una dedica speciale.

“Una delle persone più belle che abbia mai conosciuto, un vero genio in grado di creare testi e melodie senza ripensamenti o esitazione. Una bellissima anima che credeva nel diffondere amore e nel creare una comunità dove le persone si sentissero meno sole. Significa tutto per me poter far parte di questo album”

A queste parole la cantante di “Manic” ha accompagnato l’immagine della sua mano dove si è tatuata il titolo del brano insieme a 999, numero simbolico che ha accompagnato per anni l’immagine del rapper.

Tatuaggio di Halsey dedicato a Juice WRLD

“Life’s a Mess” racconta gli alti e bassi legati all’amore, che può regalare grande gioia così come provocare forte dolore. “Una causa persa con un amore perduto / Non è colpa mia, la sofferenza ci ha scelti” canta Juice, che riuscì pero’ a trovare qualcosa di reale, nonostante tutto. La voce di Halsey si farà sentire sui ritornelli ma il suo contributo arriverà sul verso finale: “Non voglio stare qui da sola / E ringrazio Dio per averti trovato”.

Insieme al singolo è stato pubblicato anche un video che vede l’artista David Garibaldi realizzare su tela l’immagine dei due giovani mentre la canzone accompagna l’intero processo di creazione.

Halsey e Juice WRLD dipinti dall’artista David Garibaldi

Il brano è attualmente disponibile su tutte le piattaforme digitali e sarà contenuto nell’album “Legends Never Die”, disponibile da venerdì. Al suo interno ci saranno anche due brani che il pubblico ha avuto già modo di ascoltare: “Tell Me U Luv Me” e “Righteous”.

In attesa della sua uscita, fateci sapere cosa ne pensate di questo ultimo singolo!

Traduzione di Life’s a Mess di Juice WRLD e Halsey

[Intro]

Ti sei mai innamorato follemente di qualcuno?

Non semplicemente una persona a caso

No, no

[Verso 1]

Ti sei mai innamorato follemente di qualcuno?

Che promise di darti il mondo?

Spero che ti abbiano tenuto fermo

Spero davvero che non ci fossero bugie

Perchè quando il cuore si spezza sembra come se il mondo fosse finito

Ma se l’amore fosse reale, sentiresti la tua anima ruggire come un leone

E lasceresti finalmente i bigotti essere dei bigotti

Non gettare la spugna, se che sembra che tu sia l’unico a provarci

Devi solo imparare a vivere e ad amare ancora

[Pre-Ritornello]

Appartengo alla persona messa sulla terra per me

Tutti hanno qualcuno, devi solo cercare e vedere

Sto urlando “Signore, aiutami”, mi sento solo

È nel momento in cui mi accetti che poi mi lasci libero

[Ritornello]

A volte la vita è un casino

Vado su di giri quando sono arrabbiato

Mi ricordo quando io e l’amore non andavamo d’accordo

Cercando qualcosa di reale, poi l’ho trovato

A volte la vita è un casino

Vado su di giri quando sono arrabbiato

Mi ricordo quando io e l’amore non andavamo d’accordo

Cercando qualcosa di reale, poi l’ho trovato

[Verso 2]

Sono stato fottutamente male, ora va un po’ meglio

Attraverso sofferenze e tribolazioni, ho trovato la mia via d’uscita

Sento tutte le vibrazioni positive e negative che ci sono in giro

Attorno a noi, ci circondando

Ero una causa persa, con dell’amore perduto

Non è stata colpa mia, la sofferenza ci ha scelti

Poi ho trovato lei

Il mio intero mondo si è capovolto

Ma per il meglio

[Pre-Ritornello]

Appartengo alla persona messa sulla terra per me

Tutti hanno qualcuno, devi solo cercare e vedere

Sto urlando “Signore, aiutami”, mi sento solo

È nel momento in cui mi accetti che poi mi lasci libero

[Ritornello]

A volte la vita è un casino

Vado su di giri quando sono arrabbiato

Mi ricordo quando io e l’amore non andavamo d’accordo

Cercando qualcosa di reale, poi l’ho trovato

A volte la vita è un casino

Vado su di giri quando sono arrabbiato

Mi ricordo quando io e l’amore non andavamo d’accordo

Cercando qualcosa di reale, poi l’ho trovato

[Verso 3: Halsey]

Grazie a Dio ti ho finalmente trovato

Doni luce ai miei occhi quando mi sei attorno

Sono troppo imperfetta per tenerti fermo ma

Non voglio restare qui da sola

E grazie a Dio ti ho finalmente trovato

Donerò luce ai tuoi occhi se me ne sarà dato il permesso

Sono troppo imperfetta per tenerti fermo ma

Non lasciare che io stia qui da sola

Testo di Life’s a Mess di Juice WRLD e Halsey

[Intro]

Have you ever fallen head over heels for somebody?

Not just somebody

No, no

[Verse 1]

Have you ever fallen head over heels for somebody

That made promises to give you the world?

I really hope they held you down

I really hope it was no lying

‘Cause when heart breaks it feel like the world’s gone

But if the love’s real, you’d feel your soul roar like a lion

And you’d finally let bygones be bygones

Don’t throw in the towel, I know it feels like you’re the only one trying

You just gotta learn to live and love on

[Pre-Chorus]

I belong with the one put on this earth for me

Everybody has their someone, just gotta look and see

I’m screaming out, “Lord, help me,” I’ve been lonely

That’s when you accept me, then you set me free

[Chorus]

Sometimes life’s a mess

I get high when I’m upset

I remember when me and love didn’t click

Searchin’ for somethin’ real, then I found it

Sometimes life’s a mess

I get high when I’m upset

I remember when me and love ain’t click

Lookin’ for somethin’ real, then I found it



[Verse 2]

Been pretty fuckin’ bad, but it’s better now

Through the trials and tribulations, I found my way out

Feel all of the good and bad vibrations all around

All around us, they surround us

Was a lost cause with some lost love

It ain’t my fault, pain chose us

Then I found her

My whole world turned upside down

But for the better

[Pre-Chorus]

I belong with the one put on this earth for me

Everybody has their someone, just gotta look and see

I’m screaming out, “Lord, help me,” I’ve been lonely

That’s when you accept me, then you set me free

[Chorus]

Sometimes life’s a mess

I get high when I’m upset

I remember when me and love didn’t click

Searchin’ for somethin’ real, then I found it

Sometimes life’s a mess

I get high when I’m upset

I remember when me and love ain’t click

Lookin’ for somethin’ real, then I found it

[Verse 3: Halsey]

Thank God I finally found you

You put the light in my eyes when I’m around you

I’m too flawed to hold you down, but

Don’t wanna be here alone

And I thank God I finally found you

I’ll put the light in your eyes if I’m allowed to

I’m too flawed to hold you down, but

Don’t let me be here alone