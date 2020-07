Torna Levante con il nuovo singolo “Sirene”, dedicato ai suoi fan.

Dopo il successo della sua “Tikibombom”, Levante torna oggi con il nuovo singolo “Sirene” che si lega al momento che stiamo vivendo e in particolare al rapporto con i suoi fan. Il brano nasce infatti da una conversazione immaginaria tra la cantante e il suo pubblico, al quale lo scorso mese dette la conferma dell’annullamento del tour estivo a causa dell’emergenza Coronavirus.

“Mi porti sulla strada verso il mare / Se va male resto a piedi con te” canta nel primo verso, riferendosi metaforicamente all’entusiasmo di potersi ricongiugere. Ma è nel ritornello che Levante interviene con la “cattiva notizia”.

“Amore non è tempo di castelli

Stendi i desideri accanto agli ombrelloni chiusi

Sgonfia i tuoi braccioli

Amore, dici sento le sirene

Ma non c’è traccia di mare intorno a noi”

La notizia in questione è proprio l’impossibilità per la cantante e i suoi fan di incontrarsi quest’estate, Una delusione che si intreccia all‘illusione di sentire il canto delle sirene, che per la cantante si rifanno al desiderio del mare.

“Ma le uniche sirene che sentiamo sono quelle delle nostre città, l’allarme, lo stop” ha dichiarato, per poi sottolineare come abbia sentito il bisogno di raccontare in musica la realtà dei fatti. “Non ho voluto fingere che dal 21 giugno, quando è esplosa l’estate, siamo tornati o a fare quello che facevamo la scorsa o che faremo nella prossima. Questa è un’estate diversa e io sono qui a raccontarla”. E la storia attraverso la quale ha deciso di farlo è “Sirene”, nato dopo un lungo periodo di “blocco” e diversi tentativi di scrittura falliti durante la quarantena.

Levante nel video di Sirene

Il brano è attualmente disponibile sulle piattaforme digitali, così come il suo video ufficiale che vede come unica protagonista proprio Levante, che sembra viaggiare con la fantasia ritrovandosi a esplorare ambienti del tutto diversi tra loro.

In attesa di poterla rivedere i fan della cantante potranno godersi questo omaggio. Dateci anche voi un ascolto e fateci sapere cosa ne pensate!

Testo di Sirene di Levante

[Verso1 ]

Ricordi, andavamo dentro il vento

Mentre in mano stringevamo sogni, solo pochi soldi?

Le notti, a cercare buone stelle

Ritrovarsi in mezzo a strane sorti, quanto siamo storti

Mi porti sulla strada verso il mare

Se va male resto a piedi con te

Ma al comune com’è?

Incroci, il mio sguardo allo specchietto

E poi decidi di non fingere che non è facile

[Ritornello]

Amore, non è tempo di castelli

Stendi i desideri accanto agli ombrelloni chiusi

Sgonfia i tuoi braccioli

Amore, dici sento le sirene

Ma non c’è traccia di mare intorno a noi

Se vuoi facciamo un bagno nella pioggia

[Verso 2]

Distanti, quanti metri servono a renderci tristi

Ma noi siamo amanti, sai ancora abbracciarmi

Ci pensi, alla liste delle cose da rifare

Quando andremo avanti, quando andremo avanti

Mi porti sulla strada verso il mare

Se va male resto a casa con te

E non è facile

[Ritornello]

Amore, non è tempo di castelli

Stendi i desideri accanto agli ombrelloni chiusi

Sgonfia i tuoi braccioli

Amore, dici sento le sirene

Ma non c’è traccia di mare intorno a noi

Se vuoi facciamo un bagno nella pioggia

[Outro]

Amore, dici sento le sirene

Ma non è più come pensi

Solo Ulisse e l’albero maestro

Neanche oggi esco, neanche oggi esco

Neanche oggi esco, neanche oggi esco