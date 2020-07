Se c’è un personaggio nell’ultima saga di Star Wars che ci ha tenuti con il fiato sospeso fino all’ultimo istante, quello è sicuramente Kylo Ren: interpretato dal talentuoso Adam Driver, Kylo Ren, alter ego crudele di Ben Solo, è probabilmente il personaggio più complesso che la saga più recente ci ha regalato.

L’attore stesso ha più volte dichiarato di non vedere il personaggio come vero e proprio villain, nonostante sia colui che durante il percorso ostacola i protagonisti e segue il lato oscuro della Forza. Come però siamo soliti ricordare, in Star Wars non tutto è bianco o nero, non tutto è bene o male, e proprio nel mezzo si colloca anche il personaggio di Kylo.

Quello che però non sapevamo è che Adam Driver, pur di interpretare al meglio il ruolo che gli è stato assegnato, ha sviluppato una vera e propria storia del passato del suo personaggio nei minimi dettagli, così da calarsi meglio nel ruolo di villain e incanalare al meglio la cattiveria del suo personaggio.

Ben: il figlio della Principessa Leia e Han Solo

Han e Leia in una scena di Star Wars: Il Risveglio della Forza

Conosciamo Kylo Ren nelle primissime scene del “Risveglio della Forza”, primo film della nuova trilogia di Star Wars, come comandante che combatte per il lato Oscuro della Forza, al fianco del Leader Supremo. Non ci viene detto molto di lui, almeno fino al momento in cui si scopre che in realtà è l’unico figlio della Principessa Leia Organa (Carrie Fisher) e di Han Solo (Harrison Ford). Il suo vero nome infatti è Ben, trascurato fin da piccolo dai suoi genitori non perché non provassero affetto nei suoi confronti ma per i ruoli che ricoprivano nel Senato della Nuova Repubblica. Proprio per la negligenza dei genitori, Ben è cresciuto nella vulnerabilità e fragilità di un bambino trascurato, finendo per scegliere il percorso sbagliato.

Nonostante tutti i suoi sforzi, Luke Skywalker non riuscì a salvarlo

Luke Skywalker in una scena de “Gli Ultimi Jedi”

Nel film “Gli Ultimi Jedi”, ci viene detto che Ben Solo da bambino viene addestrato da Luke Skywalker (Mark Hamill) come Jedi: questo perché fin dai primi anni della sua vita, Ben cattura l’attenzione di Snoke, Leader Supremo, che si impone lo scopo di farlo passare al lato oscuro della Forza. Complice la mancata attenzione dei genitori, Snoke riesce a prendere Ben sotto la sua ala, almeno finché non viene mandato ad allenarsi insieme a Luke, dove i genitori pensano possa essere al sicuro.

Come sappiamo però, l’allenamento con Luke non va come sperato: è proprio in questo momento che Ben decide di abbracciare in maniera definitiva il lato oscuro della forza, diventando di fatto Kylo Ren. Leia è infatti molto chiara in un passaggio de “Il Risveglio della Forza”, quando dice: “I just never should have sent him away. That’s when I lost him.”, che significa “Non avrei mai dovuto mandarlo via, è stato quello il momento in cui l’ho perduto”.

Adam Driver pensa che Leia e Han non fossero dei bravi genitori

Nonostante Ben passasse molto tempo con lo zio, questo non toglie che sia praticamente cresciuto percependo l’assenza quasi totale dei propri genitori, sentendo quindi un senso di abbandono che con il tempo ha trasformato totalmente il suo carattere. Come detto dal giornalista Lev Grossman, Driver ha immaginato che l’infanzia del suo personaggio sia stata a dir poco terribile.

“[Adam Driver] had a lot of interesting thoughts about Ben Solo’s childhood. He said that both Han Solo and Leia were way too self-absorbed and into this idea of themselves as heroes to really be attentive parents in the way a young and tender Kylo Ren really needed. There wasn’t really that much of it in the movie so I just think we have to assume his childhood sucked.” “Adam Driver ha sempre dimostrato un forte interesse nei confronti dell’infanzia di Ben Solo. Ha detto che sia Han Solo che Leia erano fin troppo assorbiti nell’idea di vedere loro stessi come degli eroi, finendo inevitabilmente per non essere i genitori attenti di cui il giovane e tenero Kylo Ren aveva bisogno. Nei film non si è visto molto della sua infanzia ma si può immaginare abbia fatto schifo.”

Deduciamo dunque che sia stata la scarsa presenza e attenzione di Leia e Han la principale motivazione che ha spinto Ben Solo ad avere un’infanzia terribile, in cui è stato prima abbandonato poi corrotto da Snoke, azioni che lo hanno portato inevitabilmente ad abbracciare il Lato Oscuro della Forza e trasformarsi in Kylo Ren, nel tentativo di eguagliare feroce suo antenato e nonno Darth Vader.

Pensavate l’infanzia di questo personaggio potesse essere così terribile? Vi è piaciuto il personaggio di Kylo Ren e il modo in cui Adam Driver lo ha interpretato? Fatemelo sapere nei commenti!

