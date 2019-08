Il suo album si intitola letteralmente “Monologhi interiori” ed è nota per non avere paura di mostrare le sue fragilità e insicurezze attraverso la musica.

È esattamente quello che Julia Micheals fa in uno dei brani presenti nel disco, “Body”, in cui affronta un tema di cui spesso si parla ma che altrettanto frequentemente non viene forse affrontato nella maniera più giusta.

Si tratta della relazione che ognuno di noi ha con il proprio corpo, che spesso è molto più importante di tutto il resto.

In un’intervista a Teen Vogue Julia afferma che spesso nelle canzoni vengono raccontate le intense relazioni tossiche che le persone si ritrovano a vivere con altri individui, ma altrettanto tossico può essere il rapporto con la propria persona.

“Volevo scrivere una canzone sulle mie insicurezze perchè non posso essere l’unica persona a sentirsi così. Sono andata in studio a lavorare a “Body” e ho iniziato a pensare a tutti quei momenti. Canto ‘scusa se sono una stronza con te” -la prima frase della canzone- riferendomi a tutte le conversazioni negative interiori che ho con me stessa in certi momenti. Nessuno parla davvero di quella tossica relazione con noi stessi”

Julia Michaels press photo

Il video musicale mostra una Julia nascosta da strati di vestiti oversize e lenzuola, mentre si scusa con se stessa per alcune scelte che l’hanno portata a isolarsi, sperando di non ripeterle, e di come la vicinanza di una persona amata spesso possa aiutare a sentirsi meglio nella propria pelle, ma non risolve totalmente il problema.

Tu mi dici ‘perchè parli a te stessa in questo modo?’ Io dico ‘non lo so perchè’ Tu dici che tutte queste cose sono solo nella mia testa Mi baci fino a farmi stare bene

Julia ammette di vivere, come tutti, delle fasi. Momenti in cui si sente a suo agio con il proprio corpo e momenti in cui ne desidera uno migliore, durante i quali non si ama, e dichiara di sentirsi al massimo della sua sicurezza solo quando si trova su un palco.

Il video termina con la sua mano che si avvicina alla telecamera per spegnerla mostrando il tatuaggio che ha sul palmo: “I love you”.

Non è stata una scelta premeditata, ha dichiarato, ma è sembrata essere la chiusura perfetta.

Un messaggio d’amore verso se stessa, poche semplici parole che tutti dovremmo rivolgere forse più spesso a noi stessi.

Testo “Body”

[Verse 1]

Sorry I’m a bitch to ya

I know that I’m the reason that you’re so insecure

Think that I’d know better as I get a little older

I’m sorry I’m a bitch to ya

I know that I’m the reason you don’t smile anymore

Think I’d learned my lesson ‘cause now I’m feeling empty

[Pre-Chorus]

And you say, “Why do you talk to yourself like that?”

I say, “I don’t know why,” oh

You say all of these things are just in my mind

Kiss me ‘til I’m alright

[Chorus]

I just wanna love my body like you love my body

I wanna look in the mirror and tell it that it’s beautiful like you do

I wanna love my body like you love my body

Wanna make it feel like it’s incredible like you do (Oh)

And I don’t see what you see, but I want to, I want to, oh

Love my body like I love your body

[Verse 2]

I’m sorry I don’t let you go out with your friends

Last time, I think I said it was a little too short

And you said I harp on you too much

So you put a sweatshirt on ‘cause you gave up

Watched TV, still in your makeup

And you stayed in it ‘til you waked up

And you wiped it off when we made up, ah

[Pre-Chorus]

You say, “Why do you talk to yourself like that?”

I say, “I don’t know why,” oh

You say all of these things are just in my mind

Kiss me ‘til I’m alright

[Chorus]

I just wanna love my body like you love my body

Wanna look in the mirror and tell it that it’s beautiful like you do

I wanna love my body like you love my body

Wanna make it feel like it’s incredible like you do

And I don’t see what you see, but I want to, I want to, oh

Love my body like I love your body

[Chorus]

I just wanna love my body like you love my body

I wanna look in the mirror and tell it that it’s beautiful like you do (Oh)

I wanna love my body like you love my body

Wanna make it feel like it’s incredible like you do

Traduzione “Corpo”

[Verso 1]

Scusa se sono una stronza con te

So che sono io la causa della tua insicurezza

Penso che quando sarò un po più vecchia capirò meglio

Scusa se sono una stronza con te

So che sono io la ragione per cui non sorridi più

Penso di aver imparato la lezione perchè ora mi sento vuota

[Pre-Ritornello]

E tu dici, “perchè parli a te stessa in questo modo”

Io dico “non lo so perchè”, oh

Tu dici che tutte queste cose sono solo nella mia testa

Mi baci fino a sentirmi meglio

[Ritornello]

Voglio solo amare il mio corpo come lo ami tu

Voglio guardarmi allo specchio e dirgli che è bellissimo come fai tu

Voglio amare il mio corpo come lo ami tu

Voglio farlo sentire incredibile come lo fai tu (Oh)

E non vedo quello che tu vedi, ma lo voglio vedere, lo voglio, oh

Amare il mio corpo come amo il tuo

[Verso 2]

Mi dispiace non lasciarti uscire con i tuoi amici

L’ultima volta credo di aver detto che fosse troppo basso

E tu hai detto che insisto su di te un po’ troppo

Quindi ti sei messo una felpa perchè ti sei arrisa

Hai guardato la tv, con ancora il trucco addosso

Ed è rimasto finchè non ti sei svegliata, oh

E lo hai levato quando abbiamo fatto pace, ah

[Pre-Ritornello]

E tu dici, “perchè parli a te stessa in questo modo”

Io dico “non lo so perchè”, oh

Tu dici che tutte queste cose sono solo nella mia testa

Mi baci fino a sentirmi meglio

[Ritornello]

Voglio solo amare il mio corpo come lo ami tu

Voglio guardarmi allo specchio e dirgli che è bellissimo come fai tu

Voglio amare il mio corpo come lo ami tu

Voglio farlo sentire incredibile come lo fai tu (Oh)

E non vedo quello che tu vedi, ma lo voglio vedere, lo voglio, oh

Amare il mio corpo come amo il tuo

[Ritornello]

Voglio solo amare il mio corpo come lo ami tu

Voglio guardarmi allo specchio e dirgli che è bellissimo come fai tu (Oh)

Voglio amare il mio corpo come lo ami tu

Voglio farlo sentire incredibile come lo fai tu