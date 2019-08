Molti fan sono elettrizzati per l’imminente rilascio di Now You See Me 3: sono passati ormai quattro anni da quando Jon Feltheimer, amministratore delegato della casa di produzione Lionsgate, ha confermato il terzo capitolo della magica saga thriller che ha fatto innamorare l’America e non solo.

Quello che è certo, per ora, è che Jon M. Chu sarà il regista del film in arrivo Now You See Me 3. Chu ha già diretto il secondo film della saga, ed è stato regista anche del recente successo Crazy Rich Asians.

Inoltre, saranno Gavin James e Neil Widener ad occuparsi della sceneggiatura. Bobby Cohen e Alex Kurtzman saranno i produttori, mentre Pete Chiarelli ed Ed Solomon dovrebbero scrivere i copioni.

Per quanto riguarda il magico cast, sembra sia ufficiale che Lizzy Caplan, Mark Ruffalo, Michael Caine, Dave Franco, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg e Morgan Freeman torneranno per riprendere i loro ruoli nell’imminente sequel.

Benedict Cumberbatch sarà il nuovo villain?

Benedict Cumberbatch interpreta il detective Sherlock Holmes nella serie BBC

A rendere il progetto ancora più interessante sembra essere l’inclusione, nel cast, della star della serie BBC Sherlock: Benedict Cumberbatch, attore britannico oramai pieno di impegni.

Oltre infatti a prestare il suo volto a uno dei più iconici e conosciuti detective della storia, l’attore inglese è famoso per aver più recentemente interpretato il supereroe Marvel Doctor Strange.

Pochi giorni fa è inoltre uscito il trailer del war movie 1917, di cui Benedict farà parte del meraviglioso cast.

L’imminente film Now You See Me 3 si concentrerà su una nuova rapina in grande stile. I personaggi principali avranno sicuramente bisogno di aiuto da parte di alcun facce nuove, e qui molto probabilmente entrerà in gioco Benedict Cumberbatch – anche se c’è la possibilità che l’interprete di Sherlock sia designato per il ruolo di villain, un poliziotto o un investigatore. Sarebbe ironico, non trovate?

Se quindi da una parte sembra aggiungersi una grande stella al cast già così amato, dall’altra purtroppo Henley Reeves ed Elia Koteas hanno confermato che non faranno ritorno in Now You See me 3.

Anche Isla Fisher non riprenderà l’iconico ruolo: la decisione di lasciare il franchise sembra essere legata a degli incidenti che ha avuto mentre girava i primi due episodi della saga che le sono quasi costati la vita.

Trailer italiano di Now You See Me 2

Possibile data di uscita di Now You See me 3

Vari rumors dicono che Now You See Me 3 uscirà più tardi quest’anno oppure agli inizi dell’anno prossimo. Per una notizia ufficiale dovremo però aspettare il primo trailer.

Continuate a seguirci per essere aggiornati sugli spoiler, teorie e i vari updates!