E’ quindi ufficiale che non vedremo una trama concludersi al termine della terza stagione, ma per avere delle risposte dovremo attendere la quarta ed ultima .

Il trailer della terza stagione – in onda su Netflix dal 23 Agosto prossimo – mostra sullo schermo la fatidica domanda, “ Chi ha ucciso Bryce Walker? “, in riferimento a uno studente accusato di stupro nelle due stagioni precedenti.

Nella seconda stagione, andata in onda lo scorso anno, l’attenzione si è spostata sul resto degli studenti alla Liberty High; tra loro, un ragazzo vittima dei bulli finiva per organizzare una sparatoria di massa .

Il controverso teen-drama “ Tredici “, in lingua originale “ 13 Reasons Why “, finirà ufficialmente con la prossima e quarta stagione , ha confermato il colosso Netflix la scorsa settimana.

