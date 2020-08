La pubblicazione del manga è giunta al termine dopo ben 8 anni e 5 mesi di emozioni, ma in realtà per coloro che si sono innamorati dell’anime il tempo che ci separa dalla fine è ancora molto, molto lontano. Oggi vi parliamo di “Haikyu!!“, manga giapponese poi riadattato ad anime ora presente su Netflix con le sue prime due stagioni.

Le stagioni che compongono l’anime sono 4, per un totale complessivo di 73 episodi. E’ previsto l’arrivo della seconda parte della quarta stagione per questo ottobre.

Haikyu!! Season 4 – Cour 2, will air in October alongside a Stage Play coming later this year. pic.twitter.com/QFQK5DV8A4 — Weekly Shonen Jump (@WSJ_manga) July 9, 2020

Ma perchè dovreste guardarlo? Scopriamolo insieme.

Un’unica passione: la pallavolo

Fulcro di questa bellissima serie che ha appassionato tantissimi amanti degli anime è la pallavolo, sport che era già stato protagonista in passato di altri prodotti di spicco giapponesi, come “Mila e Shiro – Due cuori nella pallavolo“. Chi potrebbe mai dimenticarli? I tempi sono cambiati però, e così anche il mondo dell’animazione, che con Haikyuu!! ci fa mette a contatto con un prodotto curato nei minimi dettagli, tanto dettagliato nell’animazione quanto nello sviluppo delle trame e i personaggi.

Se infatti da un lato Haikyuu!! potrebbe essere definito come anime sportivo, dall’altra questa accezione è del tutto riduttiva: ad essere al centro del racconto infatti non solo le partite di questo famigerato sport, ma piuttosto le connessioni che si creano tra i protagonisti, la voglia di riscatto e rivincita. No, Haikyuu!! non è solo un anime sportivo, ma è una storia che parla di ognuno di noi, delle sfide e delle paure che affrontiamo tutti i giorni quando vogliamo fare qualcosa ma siamo inevitabilmente convinti di non farcela, dell’importanza dell’amicizia, e un concetto che ormai sta passando un po’ in secondo piano, l’essere una squadra.

La trama

Il protagonista di “Haikyu!!”, il centrale Hinata Shoyo

Dopo aver assistito a una partita di pallavolo, il giovanissimo Shoyo Hinata si pone come personale obiettivo di diventare “Il piccolo Gigante“, soprannome che da sempre viene dato al giocatore della squadra del liceo Karasuno che si distingue per un temperamento tenace e una piccola statura. Entrato nel club di pallavolo della sua scuola media, affronta insieme alla propria squadra il torneo interscolastico, ma a lui e i suoi compagni inesperti non resta che piegarsi di fronte a una squadra avversaria molto forte guidata da un formidabile giocatore di nome Tobio Kageyama, soprannominato “Il re del campo”, sia per le sue straordinarie capacità di palleggiatore ma anche per essere una persona molto esigente e intransigente nei confronti dei compagni di gioco.

Desideroso di arrivare ai vertici e di prendersi la rivincita su Kageyama, Hinata continua a praticare la pallavolo anche alla sua entrata alla scuola superiore Karasuno: qui entra nel club scolastico ma, purtroppo per lui, scoprirà che la persona che ha giurato di superare è proprio un suo compagno di squadra…

Perchè guardarlo?

Ci sono diversi motivi per cui dovreste cominciare “Haikyu!!”, se già non lo avete fatto. Ecco i principali!

I personaggi

I protagonisti dell’anime, nonché la squadra Karasuno

Questo anime ha tantissimi pregi, ma sicuramente quello che prima di tutti vi colpirà è la coloratissima rosa di personaggi da cui è composto: ognuno di loro si differenzia per determinate caratteristiche con le quali vi potrete ritrovare e a cui vi affezionerete sicuramente. Anche quei personaggi che all’inizio sembrano freddi con il tempo prendono importanza e forma, lasciando inevitabilmente il segno sia sulla trama, che sulla nostra pelle.

Dovrete in particolare tenere d’occhio Kei Tsukishima, Tōru Oikawa, Kenma Kozume e, per ultimo ma non meno importante, Tobio Kageyama. Anche se vi stupirete del fatto che anche i personaggi che appaiono per non più che qualche minuto in realtà hanno un forte spessore e riescono a essere indimenticabili, sia che facciano parte della squadra Karasuno che di una avversaria.

L’animazione

Prodotto dallo studio di animazione “Production I.G“, già autore, fra gli altri, di anime del calibro di “Ghost in the shell” e collaboratore per la creazione de “La città incantata” e “Il castello errante di Howl” (insieme a Studio Ghibli), Haikyu non si smentisce in materia di animazione, distinguendosi come un prodotto estremamente pulito ed interessante.

E poi siamo sinceri, animare la pallavolo non è così facile come può sembrare!

Se siete amanti dello sport

Al di là della bellissima storia di coraggio e determinazione che racconta, Haikyuu!! resta comunque un anime che tratta di sport, e come tale è naturale trovare elementi che gli amanti di questa disciplina – e non solo – riconosceranno molto bene. Che si conoscano le regole della pallavolo o meno, Haikyuu!! si prende la briga di spiegare bene, nei vari passaggi delle puntate, quali sono le principali di questo sport che è comunque uno dei più popolari e conosciuti al mondo.

C’è competitività, gioco di squadra, determinazione e sacrificio: caratteristiche che ogni sportivo può riconoscere e fare proprie. Anche se magari siete anche semplicemente incuriositi dalla pallavolo potete dare una chance a questo anime e vi porterà in un mondo fatto di vivide emozioni.

La colonna sonora e il doppiaggio

L’opening theme della prima stagione, “Imagination”

Non possono poi mancare gli elementi ai quali ogni appassionato di anime fa inevitabilmente caso: Hakyuu!! vanta una bellissima e ricca colonna sonora con brani perfetti per accompagnare la tensione del campo, o anche più semplicemente momenti in cui i personaggi si fermano a riflettere e ammettono le loro debolezze.

Interessante anche la rosa di doppiatori che presta la voce ai personaggi, che vede ormai veterani come Yuki Kaji (L’Attacco dei Giganti, The Seven Deadly Sins, My Hero Academia), Nobuhiko Okamoto (My Hero Academia), Hiroshi Kamiya (L’Attacco dei Giganti, Noragami) affiancare volti nuovi, come i due che prestano la voce ai protagonisti Hinata e Kageyama, rispettivamente doppiati da Ayumu Murase e Kaito Ishikawa.

Il messaggio

Haikyuu!! si accoda ad altri anime che già in passato ci hanno insegnato a non giudicare il libro dalla propria copertina. Che tu sia alto due metri o un metro e cinquanta, se vuoi giocare a pallavolo e ci credi veramente, allora nessuno potrà mai fermarti. Un concetto che non vale naturalmente solo in questo contesto ma può diventare universale: il protagonista Hinata diventa, paradossalmente nella sua piccola statura, un simbolo di grandezza e una presenza positiva per tutti i suoi compagni di squadra e per noi, un esempio che dimostra quanto spesso basti credere in sé stessi per superare i pregiudizi e gli ostacoli e raggiungere il nostro obiettivo, per quanto questo possa sembrare difficile.

Una curiosità: lo sapevate che ogni tanto, quando i volti dei protagonisti sembrano sinistri e terrificanti, sono inseriti dall’autore perchè è un grandissimo amante del genere horror?

Allora, vi ho convinti a cominciare Haikyuu!! Scrivetemelo nei commenti!

Trovate le prime due stagioni di Haikyuu!! su Netflix.