Pupo ha presentato in esclusiva in concerto il nuovo brano “Avere Vent’Anni”, ora disponibile in digitale

Lo scorso 5 Agosto Pupo si trovava ad Arezzo per celebrare i quarant’anni del suo celebre brano “Su di Noi” e durante il concerto tenuto proprio per l’occasione ha presentato un brano inedito: “Avere Vent’Anni” scritto dallo stesso Pupo insieme a Lorenzo Vizzini e Matteo Buzzanca. Quest’ultimo si è occupato anche dalla produzione insieme a Mattia Panzarini.

In “Avere Vent’Anni” il cantautore riflette sul percorso di crescita che porta spesso a non godersi appieno tutte quelle esperienze che si tende invece a fare quando si è più giovani.

“Vorrei avere vent’anni

partire per l’Olanda

restare un anno là

fermarmi quando voglio

suonare la chitarra

io e la mia libertà”

Un testo che vuole essere anche piuttosto ironico e le cui riflessioni terminano tutte con la stessa affermazione: “Ma come è che non ci riesco più”. Pupo ha voluto fare da ponte tra diverse generazioni che sembrano poi riunirsi in quel “mare di gente”che balla, canta e dove la musica esplode. Uscirà a giorni anche il video ufficiale, nel quale farà la sua comparsa il conduttore radiofonico -è suo il programma “La Zanzara”- e opinionista Giuseppe Cruciani.

Si tratta del secondo singolo dell’anno per l’artista, che non pubblica un album dal 2016. Durante il lockdown ha infatti scritto e condiviso “Il rischio enorme di perdersi”, affermando di essersi lasciato ispirare dal momento e aver dato vita a diversi brani, che il pubblico non ha ancora avuto modo di ascoltare.

Testo di Avere Vent’Anni di Pupo

Vorrei avere vent’anni

Far tardi tutti i giorni

Perfino il lunedì

Girare con le Harley e avere mille mogli

E ridere di me

Ma come è che non ci riesco più

Ma come è che non ci riesco più

Vorrei avere vent’anni

Partire per l’Olanda

Restare un anno là

Fermarmi quando voglio

Suonare la chitarra

Io e la mia libertà

Ma come è che non ci riesco più

Ma come è che non ci riesco più

E allora andiamo a ballare

Insieme a tutta la nave

E in mezzo a mille pregherie

E continuiamo a saltare

E ci mettiamo a cantare

Dove la musica esplode

In questo mare di gente

La vita va dove vuole

Vorrei avere vent’anni

Far sesso tutti i giorni

Senza legarmi mai

Giocarmi tutto a poker

Tirare fuori il joker

Che ti risolve i guai

Ma come è che non ci riesco più

Ma come è che non ci riesco più

E allora andiamo a ballare

Insieme a tutta la nave

E in mezzo a mille pregherie

E continuiamo a saltare

E ci mettiamo a cantare

Dove la musica esplode

In questo mare di gente

La vita va dove vuole

Vorrei avere vent’anni

E perdermi negli altri

E non trovarmi più

Vorrei avere il coraggio

Lo sguardo da selvaggio

Lo stesso di James Dean

Ma come è che non ci riesco più

Ma come è che non ci riesco più

E allora andiamo a ballare

Insieme a tutta la nave

E in mezzo a mille pregherie

E continuiamo a saltare

E ci mettiamo a cantare

Dove la musica esplode

In questo mare di gente

La vita va dove vuole

La vita va dove vuole