The Weeknd e Juice WRLD insieme nel brano “Smile”, su cui hanno lavorato insieme lo scorso anno

Il rapper Juice WRLD, scomparso a Dicembre del 2019, lo scorso Settembre scrisse alcuni tweet riferendosi a una possibile collaborazione con The Weeknd. Se il suo fosse solo un desiderio che si è avverato nelle settimane successive o se fosse un modo per stuzzicare il pubblico in attesa di poterla rilasciare non è chiaro, ma oggi quella collaborazione ha avuto luce.

Il brano si intitola “Smile” ed è stato accompagnato da un video che vede ancora una volta l’artista David Garibaldi all’opera, già protagonista di quello per “Life’s a Mess”.

Nel brano si fa nuovamente riferimento ad alcuni “diavoli interni” con il quale il rapper sembra combattere. Nonostante questo la sua priorità era quella di rendere felici le persone, o in questo caso una in particolare, che gli stava accanto. “Farei qualsiasi cosa in mio potere solamente per vederti sorridere”, canta. La voce di The Weeknd fa la sua comparsa nel secondo verso della canzone e sebbene il sentimento provata sia lo stesso, qui si percepisce la necessità di dover intraprendere una strada differente rispetto alla persona amata: “Voglio solo vederti felice, non piangere. Anche se questo significa che ti lascerò andare”.

“Smile” arriva solo a poche settimane dall’uscita dell’album post mortem di Juice WRLD “Legends Never Die” che ha debuttato al primo posto in America. The Weeknd continua invece a mantenere salda la sua posizione nelle classifiche di vendita con il disco “After Hours”, pubblicato all’inizio del 2020, e con i singoli “In Your Eyes” e “Blinding Lights”.

Nel frattempo date un ascolto a “Smile” e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

Traduzione del testo di Smile di The Weeknd e Juice WRLD

[Ritornello]

Farei tutto quello che è in mio potere per vederti sorridere

Voglio che tu cresca e prosegua adeguatamente

Anche se questo significa che non sarò al tuo fianco

Farei tutto quello che è in mio potere per vederti sorridere

Voglio che tu cresca e prosegua adeguatamente

Anche se questo significa che non sarò al tuo fianco

[Verso 1]

Il diavolo sulle spalle che mi dice che morirò presto

Non voglio che questo ti condizioni

Ma non so, forse sono solo paranoico

Voglio solo il meglio per te, voglio solo quello che è rimasto di te

Mi dici che sei triste dentro

Sono triste che non riesca a soddisfarti

Prego di fare la cosa giusta questa volta

Forse staremo bene

Tu mi dici che sei triste dentro

Sono triste che non riesca a soddisfarti

Prego di fare la cosa giusta questa volta

Forse staremo bene

[Ritornello]

Farei tutto quello che è in mio potere per vederti sorridere

Voglio che tu cresca e prosegua adeguatamente

Anche se questo significa che non sarò al tuo fianco

Farei tutto quello che è in mio potere per vederti sorridere

Voglio che tu cresca e prosegua adeguatamente

Anche se questo significa che non sarò al tuo fianco

[Verso 2]

Oh già

Voglio solo vederti sorridere

Non piangere

Anche se questo significa che dovrò lasciar andare

Dipende da te, devo imparare a stare da solo

Perchè sono così insensibile

Quando le nostre pelli si toccano, ho bisogno della droga per amarti

Tu vuoi molto di più da me, ma io posso soltanto f*******

Trascorro ogni giorno accanto a te, accanto a te

Un centinaio di miei foto sul tuo telefono

Ora sei solo qualcuno che conoscevo una volya

A questo punto stiamo solo giocando con il fuoco

Non vuoi davvero vedere cosa c’è nel mio telefono

Ti farebbe solo più male

[Ritornello]

Farei tutto quello che è in mio potere per vederti sorridere

Voglio che tu cresca e prosegua adeguatamente

Anche se questo significa che non sarò al tuo fianco

Farei tutto quello che è in mio potere per vederti sorridere

Voglio che tu cresca e prosegua adeguatamente

Anche se questo significa che non sarò al tuo fianco

Testo di Smile di The Weeknd e Juice WRLD

[Chorus]

I’d do anything in my power to see you just smile

I want you to prosper and come proper

Even if that means I ain’t by your side

I’d do anything in my power to see you just smile

I want you to prosper and come proper

Even if that means I ain’t by your side

[Verse 1]

Devil on my shoulder tellin’ me I’ll die soon

I don’t really want that to impact you

But I don’t know, maybe I’m just paranoid

I just want the best for you, I just want what’s left of you

Oh, you tell me that you’re sad inside

I’m sad that I can’t satisfy

Yeah, I pray that I get it right this time

Maybe we’ll be alright

Oh, you tell me that you’re sad inside

I’m sad that I can’t satisfy

Yeah, I pray that I get it right this time

Maybe we’ll be alright

[Chorus]

I’d do anything in my power to see you just smile

I want you to prosper and come proper

Even if that means I ain’t by your side

I’d do anything in my power to see you just smile

I want you to prosper and come proper

Even if that means I ain’t by your side

[Verse 2: The Weeknd]

Oh yeah

I just wanna see you smile

Don’t cry

Even though it means I gotta let you go

Dependent on ya, gotta learn to be alone

‘Cause I’m so desensitized

When our skin is touching, I need drugs to love you

You want so much more from me, but I can only fuck you

I spent every day right beside you, ‘side you

A hundred pics of me on your phone

Now you’re someone that I used to know

At this point, we playin’ with fire

You don’t wanna see what’s in my phone

It’s just gonna hurt you more

[Chorus]

I’d do anything in my power to see you just smile

I want you to prosper and come proper

Even if that means I ain’t by your side

I’d do anything in my power to see you just smile

I want you to prosper and come proper

Even if that means I ain’t by your side