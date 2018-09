Estratto dall’album “Prisoner 709 Live”, da oggi la canzone di Caparezza “Confusianesimo” ha anche il suo video lyric ufficiale. L’album, versione Llive di “Prisoner 709” esce oggi, con un carico di canzoni eseguite dal vivo che vi farà scatenare.

Il testo di “Confusianesimo” riprende un tema caro a Caparezza, e trattato sotto vari aspetti in tutto l’album, delle prigioni che ingabbiano la mente. Tra queste di sicuro quelle delle dottrine e delle religioni. A spiegarci il senso del testo è lo stesso rapper che ha così raccontato “Confusianesimo”:

Io sono uno scettico. Non riesco a trovare pace in nessuna dottrina, religiosa o spirituale che sia. Un po’ mi dispiace perché mi rendo conto che se avessi un credo sarei più sereno. In questo sfogo cerco di capire come sarebbe la mia vita se aderissi a tutte le religioni contemporaneamente.

“Confusianesimo” – Testo di Caparezza

Rabbi, Papa, Allah, Lama, Imam, Bibbia, Dharma, Sura, Torah, Pane, Vino, Kosher, Halal, Yom Kippur, Quaresima, Ramadan

Rabbi, Papa, Allah, Lama, Imam, Bibbia, Dharma, Sura, Torah, Pane, Vino, Kosher, Halal, Yom Kippur, Quaresima, Ramadan

Hello boys, parte lo show

Spirituale come Osho, con le Rolls Royce

Circola denaro losco, come l’offshore

Non so voi, io vado a farmi una religione come Tolstoj

Anche gli scettici cercano la risposta

Se c’è il paradiso e qualcuno ce lo dimostra

Caro Tiziano altro che giro di giostra

Sarà un giro di chupito tipo rito di Johnstown

Forse sarà l’età

Ma voglio un culto da osservare per essere libero di privarmi della mia libertà

Che poi dicono vivi male, vivi male

Per te ci vuole un ministero dell’interno, non quello del Viminale, Viminale

Vorrei passare per un tipo spirituale

Come fare?

(Seguo tutte le religioni, seguo tutte le religioni)

Rabbi, Papa, Allah, Lama, Imam, Bibbia, Dharma, Sura, Torah, Pane, Vino, Kosher, Halal, Yom Kippur, Quaresima, Ramadan

Rabbi, Papa, Allah, Lama, Imam, Bibbia, Dharma, Sura, Torah, Pane, Vino, Kosher, Halal, Yom Kippur, Quaresima, Ramadan

Prima che arrivi il mio bara-day

In fondo, mandale dei

Prego per avere grazie

L’opposto dei galatei

Col divino in simbiosi

Cambio il vino in cirrosi

E le nozze dei cananei

Nei cortei religiosi

Con il gregge di Pietro

Mi percuoto con i chiodi e con le schegge di vetro

Micidiale il mio rapporto con la gente di credo

GG Allin in confronto è più innocente di un feto

Sotto il minareto

Faccia a tappeto Apollo Creed

In Jamaica credo mi faccio un dreadlock

Roll Weed

Al muro del pianto col volume sulla mano

Oscillo come Goethe con la mano sul volume dell’impianto

Poi Buddha dice che l’inferno è dentro

Sarà vero, deve avergli fatto effetto l’Habanero

Invidio l’indio che venerava l’aereo

Almeno paracadutava viveri dal cielo

(Rabbi, Papa, Allah, Lama, Imam, Bibbia, Dharma, Sura, Torah, Pane, Vino, Kosher, Halal, Yom Kippur, Quaresima, Ramadan)

Rabbi, Papa, Allah, Lama, Imam, Bibbia, Dharma, Sura, Torah, Pane, Vino, Kosher, Halal, Yom Kippur, Quaresima, Ramadan

Rabbi, Papa, Allah, Lama, Imam, Bibbia, Dharma, Sura, Torah, Pane, Vino, Kosher, Halal, Yom Kippur, Quaresima, Ramadan

Perso nella meditazione ma dura per poco

Io di natura nervoso

Il tipo di uomo che recita il Sutra del loto

Poi dopo si butta nel vuoto

Vorrei raggiungere il Nirvana

Come loro, idem

Raggiungere i Nirvana

Non il loro leader

Infedele quanto vuoi

Ma giuro sono mite

Anche se sembro roccia

Con il cuore Dolomite

E’ un bisogno spirituale da colmare

Da colmare, da colmare

Si confonde come un poco d’acqua in mare

D’acqua in mare, d’acqua in mare

E’ un bisogno spirituale da colmare

Da colmare, da colmare

Si confonde come un poco d’acqua in mare

Rabbi, Papa, Allah, Lama, Imam, Bibbia, Dharma, Sura, Torah, Pane, Vino, Kosher, Halal, Yom Kippur, Quaresima, Ramadan

Rabbi, Papa, Allah, Lama, Imam, Bibbia, Dharma, Sura, Torah, Pane, Vino, Kosher, Halal, Yom Kippur, Quaresima, Ramadan

C’è una scienza dietro le religioni

Il testo epico, l’impianto scenico

Nuove barriere, nuove prigioni

Non mi immedesimo, Confusianesimo

(Confusianesimo, confusianesimo

Confusianesimo, confusianesimo)