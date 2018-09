In rotazione radiofonica da oggi “La Soluzione” di Laura Pausini è un’intensa e coinvolgente ballad estratta dall’album “Fatti Sentire“.

In attesa che venga pubblicato anche il video ufficiale della canzone, Laura Pausini ci regala un testo di grande profondità. “La Soluzione” è come sempre l’amore; una canzone che ci spinge a guardare avanti, senza togliere importanza ai ricordi del passato. Un ponte dall’ieri all’eternità, ma solo per le cose che vale la pena portare dentro di sé.

Il significato de “La Soluzione” di Laura Pausini

Come ha spiegato la stessa Pausini:

[La Soluzione] è una canzone immediata che racconta un percorso, l’abbandono di un passato fatto di inquietudini, la ricerca di nuovi confini da attraversare, portando con sé ciò che vale la pena salvare. È la canzone d’amore che mi rappresenta di più di questo disco. La mia soluzione è l’amore, così come la musica, è una cosa che per me non cambia e non cambierà mai

“La Soluzione” – Testo di Laura Pausini

Eri tu

Tra tutta quella gente

Eri tu

Con quell’aria importante

Eri tu

Che scioglievi il mio cielo di aquiloni

E trasformavi in poesia la città di muri

Eri tu

Quella notte che ci siamo persi

Tra mille fasi, contrattempi e controtempi

Mi riconosceresti mai

Negli occhi che ora hai

E anche oggi rimando a domani

Per non pensarti più

Ma non ci credere a chi dice

Che questo tempo ci ha fatto perdere

Tu non gli credere

Lascio un passato di spettri

E cerco nuovi confini

Ma in questa notte d’estate

Un po’ di freddo ci vuole

Lascio le mie paure ad un soffio di vento

Per coprirti le spalle solo col mio silenzio

E non distinguo più

Orizzonti, universi o destinazione

Ma sei ancora tu

La soluzione

Eri tu

Quella notte che ci siamo chiesti

Se doveva finire dove finiscono tutti i momenti

Che tanto già lo sai

Che li conserverai

E anche oggi rimando a domani

Il non pensarti più

Ma non ci credere a chi dice

Che questo fuoco diventa cenere

Tu non gli credere

Lascio un passato di spettri

E cerco nuovi confini

Ma in questa notte d’estate

Un po’ di freddo ci vuole

Lascio le mie paure ad un soffio di vento

Per coprirti le spalle solo col mio silenzio

E non distinguo più

Orizzonti, universi o destinazione

Ma sei ancora tu

La soluzione

Con gli occhi rossi di chi ha corso troppo

O forse pianto, non me lo ricordo

Ma il tuo ricordo che mi tengo stretto

E’ il mio domani

Lascio un passato di spettri

Col futuro davanti

Ma in questa notte d’estate

La vita è come ci vuole

Lascio le mie paure

Sulle spalle del tempo

Per riscrivere al buio il nostro cielo diverso

E non distinguo più

Orizzonti, universi o destinazione

Ma sei ancora tu

La soluzione

La soluzione

La soluzione