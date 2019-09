No Roots è una canzone di Alice Merton. In questo articolo andremo a riscoprirla parlando di come sia stata promossa con successo due anni dopo il suo rilascio, avvenuto il 2 dicembre del 2016, e del significato dei testi che hanno fatto innamorare milioni di appassionati del genere funk o pop rock.

Il successo di No Roots nel 2016 e 2018

In Italia No Roots è entrato nella top 10 dei singoli più venduti dopo il suo rilascio, riuscendo a centrare la 7° posizione nelle classifiche di vendita. Ottimo direte… concordo. Ma la cosa migliore l’ha fatta nel 2018, quando è salito sino alla 38° posizione per via dello spot della Volkswagen Golf. Mi piace anche la scelta di pubblicare il video musicale circa un anno dopo la data di rilascio. La clip di No Roots è stata caricata su YouTube il 7 gennaio 2017 contribuendo a promuovere al meglio la canzone. Il video è stato visto da quasi 200 milioni di persone da quando è stato pubblicato sino ad oggi.

Il significato di No Roots di Alice Merton

Il testo di No Roots è chiaramente autobiografico. Alice Merton parla delle difficoltà incontrate da piccola quando era costretta a cambiare continuamente casa per via del lavoro del padre. Cambiare casa significava anche cambiare amici e questo non sarà stato facile per la giovane cantante tedesca.

Alice affronta la sensazione di non avere “radici” – nata in Germania da una madre tedesca e un padre irlandese, è cresciuta in Canada per poi tornare in Germania per la scuola. Fu costretta a trasferirsi in Inghilterra per poi tornare a Berlino. Alice non ha un posto da poter chiamare casa: dopo essersi trasferita undici volte e aver vissuto in quattro paesi diversi, le manca l’identità e appartenenza in termini di nazionalità e origini.

Questa scena ritrae un’ambientazione familiare. Magari Alice ricorda i traslochi anche nel video.

No Roots è una canzone in cui il ritmo elettrizzante non rispecchia il tema triste raccontato dai testi.

“I built a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town running. Cause I’ve got memories and travel like gypsies in the night.”

In questo verso Alice Merton dice in una frase: “sistemo le scatole con la mente che pensa alla prossima città,” riferendosi ai continui traslochi.

Il video musicale di No Roots

Diretto da Stolarow il video musicale di No Roots dura tre minuti e cinquantasei secondi. La clip mostra sempre Alice Merton mentre canta e balla al ritmo della sua bella canzone. Personalmente ho apprezzato il video, forse anche perché lei è molto bella da vedere.

Il testo di No Roots di Alice Merton

[Verso 1]

I like digging holes and hiding things inside them

When I grow old, I hope I won’t forget to find them

‘Cause I’ve got memories and travel like gypsies in the night

[Verso 2]

I build a home and wait for someone to tear it down

Then pack it up in boxes, head for the next town running

‘Cause I’ve got memories and travel like gypsies in the night

[Pre-Ritornello]

And a thousand times I’ve seen this road

A thousand times

[Ritornello]

I’ve got no roots

But my home was never on the ground

I’ve got no roots

But my home was never on the ground

I’ve got no roots

I’ve got no roots

I’ve got no roots

But my home was never on the ground

I’ve got no roots

But my home was never on the ground

I’ve got no roots

I’ve got no roots

[Verso 3]

I like standing still but that’s just a wishful plan

Ask me where I come from, I’ll say a different land

But I’ve got memories and travel like gypsies in the night

[Verso 4]

I count gates and numbers, then play the guessing game

It’s just the place that changes, the rest is still the same

But I’ve got memories and travel like gypsies in the night

[Pre-Ritornello]

And a thousand times I’ve seen this road

A thousand times

[Ritornello]

I’ve got no roots

But my home was never on the ground

I’ve got no roots

But my home was never on the ground

I’ve got no roots

I’ve got no roots

I’ve got no roots

But my home was never on the ground

I’ve got no roots

But my home was never on the ground

I’ve got no roots

I’ve got no roots

[Ponte]

I like digging holes, hiding things inside them

When I grow old, I won’t forget to find them

I like digging holes, hiding things inside them

When I grow old, I won’t forget to find them

I’ve got no roots

No roots

[Ritornello]

I’ve got no roots

But my home was never on the ground

I’ve got no roots

But my home was never on the ground

I’ve got no roots

I’ve got no roots

I’ve got no roots

But my home was never on the ground

I’ve got no roots

But my home was never on the ground

I’ve got no roots

I’ve got no roots

(No!)

Traduzione del testo di No Roots

Mi piace scavare buche e nascondervi le cose dentro

Quando invecchierò spero che non mi scorderò la posizione

Poiché ho ricordi e viaggiato come una zingara nella notte

Ho costruito una casa e aspetto qualcuno che mi porti via

Poi metto tutto nelle scatole, e nella mente penso alla prossima città

Poiché ho ricordi e viaggiato come una zingara nella notte

E mille volte ho visto questa strada

Migliaia di volte

Non ho radici, ma la mia casa non era mai la stessa

Non ho radici, ma la mia casa non era mai la stessa

Non ho radici uh uh uh uh

Non ho radici uh uh uh uh

Non ho radici, ma la mia casa non era mai la stessa

Non ho radici, ma la mia casa non era mai la stessa

Non ho radici uh uh uh uh

Non ho radici uh uh uh uh

Mi piace stare ferma, ragazzo, sarebbe un sogno

Chiedimi da dove vengo, dirò un posto differente

Ma ho ricordi e viaggio come uno zingara nella notte

Non posso riuscire a contarli, e giocare ad indovinare il nome

È solo il posto che cambia, il resto è ancora lo stesso

Ma ho ricordi e viaggio come una zingara nella notte

E mille volte ho visto questa strada

Migliaia di volte

Non ho radici, ma la mia casa non era mai la stessa

Non ho radici, ma la mia casa non era mai la stessa

Non ho radici uh uh uh uh

Non ho radici uh uh uh uh

Non ho radici, ma la mia casa non era mai la stessa

Non ho radici, ma la mia casa non era mai la stessa

Non ho radici uh uh uh uh

Non ho radici uh uh uh uh

Mi piace scavare buche

Nascondervi le cose dentro

Quando invecchierò

Non dimenticherò dove sono

Mi piace scavare buche

Nascondervi le cose dentro

Quando invecchierò

Non dimenticherò dove sono

Non ho radici

Nessuna radice

Non ho radici, ma la mia casa non era mai la stessa

Non ho radici, ma la mia casa non era mai la stessa

Non ho radici uh uh uh uh

Non ho radici uh uh uh uh

Non ho radici, ma la mia casa non era mai la stessa

Non ho radici, ma la mia casa non era mai la stessa

Non ho radici uh uh uh uh

Non ho radici uh uh uh uh

No!