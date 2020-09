Katy Perry pubblica il video del brano “Teary Eyes”, portando il pubblico dietro le quinte del servizio fotografico per “Smile”

Katy Perry non si ferma e continua a pubblicare nuovi video inerenti alle tracce del nuovo album “Smile“, uscito il mese scorso. Non si tratta spesso di veri e propri video ufficiali, ma animazioni o particolari riprese esclusive. Come nel caso di quello per il brano “Teary Eyes“.

Katy Perry dietro le quinte del servizio fotografico per Smile

Si tratta infatti di un dietro le quinte esclusivo del servizio fotografico del suo disco, anche se la cantante ha dichiarato come inizialmente non fosse esattamente lo scopo degli scatti. “Prima ancora che sapessi di realizzare un album, volevo fare un servizio che catturasse il percorso per arrivare alla gioia pura“, ha scritto allegando il video. La canzone scelta per accompagnare queste immagini è stata “Teary Eyes“, una delle sue canzoni preferite di quest’ultimo progetto discografico.

Il messaggio del brano è un messaggio di forza, di incoraggiamento. Nonostante le difficoltà e il dolore provato, bisogna andare avanti. Prima o poi tutto sarà superato, in un modo o nell’altro. “Continua solo a ballare anche con le lacrime agli occhi“, canta Katy Perry, che invita le persone ad andare incontro alla sofferenza e affrontarla, solo così si potrà guarire. La cantante ha voluto racchiudere in “Smile” il suo personale percorso che negli ultimi anni l’ha vista toccare il fondo e risalire.

Katy Perry nel video di Teary Eyes

Non si nasconde e non ha paura di condividere con il mondo gli alti e bassi vissuti. Così come non nasconde neanche la sua felicità per il periodo che sta vivendo oggi. Diventata mamma soli pochi giorni prima dell’uscita dell’album, la cantante e il fidanzato Orlando Bloom hanno dato il benvenuto alla piccola Daisy. Katy fino all’ultimo ha continuato a lavorare, promuovendo il suo progetto che ha ricevuto un ottimo riscontro dal pubblico. Ora che la famiglia si è ufficialmente allargata la coppia convolerà presto a nozze, dopo anni di fidanzamento.

Un periodo davvero ricco per Katy Perry!