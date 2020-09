Samuel Bersani torna sulle scene discografiche con un nuovo album dal titolo “Cinema Samuele” dopo sette anni dal suo ultimo album di inediti “Nuvola numero nove”. “Cinema Samuele” sarà pubblicato il prossimo 2 ottobre, una data importante per tutti i fan del cantautore emiliano da tempo fuori dai “radar”. Il cantante ha annunciato l’uscita dell’album svelandone la copertina e spiegando di non essere mai stato troppo lontano dai suoi fan:



“Settembre porta con sé l’aria fresca di un inizio. O di un ritorno, di chi in realtà non se n’è andato troppo lontano. E oggi voglio che sia vostra la copertina del mio nuovo disco, in uscita tra poco meno di un mese. Perché mi siete mancati, mai nell’affetto. Così vi porto dentro il cinema della mia testa, con la luce della luna e l’ombra del Nettuno, a raccontare la vita come fosse una canzone. Vi abbraccio, Samuele”.