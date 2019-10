Justin Bieber più romantico che mai nel nuovo brano “10,000 hours” in collaborazione con il duo Dan e Shay. Nel video musicale presente anche la moglie Hailey Baldwin.

Dopo aver rilasciato insieme a Ed Sheeran la hit estiva “I Don’t Care”, Justin Bieber torna sulla scena con un pezzo più vicino al mondo country in collaborazione con il duo americano Dan e Shay.

“10,000 hours” risalta l’amore provato nei confronti delle rispettive compagne di vita, i tre giovani cantano la volontà di conoscere a pieno i loro cuori e non importa quanto potrebbero impiegarci per farlo.

“Passerei diecimila ore e altre diecimila ancora

Oh, se è quanto serve per poter conoscere quel tuo dolce cuore

E potrei non raggiungere mai l’obbiettivo, ma ci proverò

Se saranno diecimila ore o il resto della mia vita

Ti amerò”

Il testo del brano potrebbe quasi essere visto come una promessa d’amore, proprio come quella che ci si scambia durante il matrimonio. Tutti e tre gli artisti sono attualmente sposati e nel video musicale sono presenti anche le tre rispettive mogli, protagoniste delle dediche d’amore cantate dai loro compagni.

“Ti mancano le strade in cui sei cresciuta?

Hai preso il secondo nome da tua nonna?

Quando pensi al tuo per sempre ora, pensi a me?”

L’attenzione è stata rivolta per ovvie ragioni ai novelli sposini, Justin e la modella Hailey Baldwin si sono uniti in matrimonio lo scorso anno ma proprio la scorsa settimana hanno celebrato la seconda cerimonia di nozze, quella più classica, alla presenza di amici e parenti in una meravigliosa location nel Sud Carolina.

Nel video di “10,000 hours” i due si lasciano andare a teneri momenti tra coccole e dolci sguardi immortalati dalla telecamera.

Proprio il mese scorso Bieber aveva ringraziato pubblicamente la moglie, facendo sapere attraverso un lungo post sul suo profilo Instagram –in cui aveva parlato a cuore aperto dei suoi problemi passati– come il matrimonio sia riuscito a cambiargli la vita, rendendolo più responsabile.

Ora, in attesa di sapere se il cantante stia lavorando o meno a nuova musica per un nuovo progetto solista -l’ultimo album rilasciato risale al 2015- godiamoci la nuova collaborazione “10,000 hours”.

Date un ascolto e fateci sapere cosa ne pensate!

Testo 10,000 hours

[Verse 1: Dan + Shay]

Do you love the rain, does it make you dance

When you’re drunk with your friends at a party?

What’s your favorite song, does it make you smile?

Do you think of me?

[Pre-Chorus: Dan + Shay]

When you close your eyes, tell me, what are you dreamin’?

Everything, I wanna know it all

[Chorus: Dan + Shay]

I’d spend ten thousand hours and ten thousand more

Oh, if that’s what it takes to learn that sweet heart of yours

And I might never get there, but I’m gonna try

If it’s ten thousand hours or the rest of my life

I’m gonna love you (Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh)

[Verse 2: Justin Bieber]

Do you miss the road that you grew up on?

Did you get your middle name from your grandma?

When you think about your forever now, do you think of me?

[Pre-Chorus: Justin Bieber]

When you close your eyes, tell me, what are you dreamin’?

Everything, I wanna know it all

[Chorus: Justin Bieber]

I’d spend ten thousand hours and ten thousand more

Oh, if that’s what it takes to learn that sweet heart of yours

And I might never get there, but I’m gonna try

If it’s ten thousand hours or the rest of my life

I’m gonna love you (Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh)

I’m gonna love you (Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh)

[Bridge: Justin Bieber]

Ooh, want the good and the bad and everything in between

Ooh, gotta cure my curiosity

Ooh, yeah

[Chorus: Dan + Shay & Justin Bieber]

I’d spend ten thousand hours and ten thousand more

Oh, if that’s what it takes to learn that sweet heart of yours (Sweet heart of yours)

And I might never get there, but I’m gonna try (Yeah)

If it’s ten thousand hours or the rest of my life

I’m gonna love you (Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh)

I’m gonna love you (Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh)

Yeah

And I…

Do you love the rain, does it make you dance?

I’m gonna love you (I’m gonna love you)

I’m gonna love you

Traduzione testo 10,000 hours

[Verso 1: Dan + Shay]

Ami la pioggia, ti fa venir voglia di ballare

Quando sei ubriaca con i tuoi amici a una festa?

Qual è la tua canzone preferita, ti fa sorridere?

Mi pensi?

[Pre-Ritornello: Dan + Shay]

Quando chiudi gli occhi, dimmi, cosa stai sognando?

Tutto, voglio sapere qualsiasi cosa

[Ritornello: Dan + Shay]

Passerei diecimila ore e altre diecimila ancora

Oh, se è quanto serve per poter conoscere quel tuo dolce cuore

E potrei non raggiungere mai l’obbiettivo, ma ci proverò

Se saranno diecimila ore o il resto della mia vita

Ti amerò (Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh)

[Verso 2: Justin Bieber]

Ti mancano le strade in cui sei cresciuta?

Hai preso il secondo nome da tua nonna?

Quando pensi al tuo per sempre ora, pensi a me?

[Pre-Ritornello: Justin Bieber]

Quando chiudi gli occhi, dimmi, cosa stai sognando?

Tutto, voglio sapere qualsiasi cosa

[Ritornello: Justin Bieber]

Passerei diecimila ore e altre diecimila ancora

Oh, se è quanto serve per poter conoscere quel tuo dolce cuore

E potrei non raggiungere mai l’obbiettivo, ma ci proverò

Se saranno diecimila ore o il resto della mia vita

Ti amerò (Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh)

Ti amerò (Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh)

[Bridge: Justin Bieber]

Ooh, voglio il bene il male e tutto ciò che c’è nel mezzo

Ooh, dovrai curare la mia curiosità

Ooh, yeah

[Ritornello: Dan + Sahy & Justin Bieber]

Passerei diecimila ore e altre diecimila ancora

Oh, se è quanto serve per poter conoscere quel tuo dolce cuore (quel tuo dolce cuore)

E potrei non raggiungere mai l’obbiettivo, ma ci proverò (yeah)

Se saranno diecimila ore o il resto della mia vita

Ti amerò (Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh)

Ti amerò (Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh)

Yeah

E io…

Ami la pioggia, ti fa venir voglia di ballare?

Ti amerò (Ti amerò)

Ti amerò