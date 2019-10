Mercoledì saranno a Torino per inaugurare il mini tour che seguirà con le date di Milano, Roma e Napoli. Dopo il successo di “Pensare male”, il brano che ha spopolato in radio e ottenuto un disco di platino, i The Kolors rilasciano il nuovo singolo “Los Angeles”.

Si tratta di un featuring con il rapper Gué Pequeno, scelto dalla band per poter rappresentare a pieno l’incrocio tra il sound anni ’70 e ’80 e il lato più moderno della musica di oggi.

“Volevamo qualcuno che fosse un grande del passato e anche del presente, creando un ponte temporale, fra storia e modernità, che è uno dei fulcri della canzone. Gué era perfetto perché rappresenta più ere del rap. Quando entra lui nel brano, il testo assume ancora più significato e il mondo che volevamo creare raggiunge l’apice”.

Queste le parole del frontman Stash che ha descritto il pezzo come “nostalgico, in cui si percepisce la difficoltà di un rapporto umano”, difficoltà dovuta a una distanza che può essere stimolante quanto distruttiva.

“Quante notte in bianco dentro un calice

Forse non ci andremo più io e te a Los Angeles

Sai quanto ridi e ma in realtà vorresti piangere

L’ultimo drink e torno a casa senza te”

Canta nel ritornello.

Il video ufficiale racconta una serata da due punti di vista, quello di lui e quello di lei, distanti e circondati da amici, alcool e sigarette. Tra pensieri e tentativi di distrazione.

“Mi serve stare lontano lontano da te

Se te ne ho detto di cazzate

Diglielo pure alle tue amiche

Quelle che fanno paura, paura anche a te

E la sigaretta vorrei non finisse più”

Una dedica speciale sul finale, al giovane Nelson Campbell che è venuto a mancare proprio durante la promozione del singolo “Pensare male”. Nelson era una persona molto cara ai tre membri della band che hanno voluto dedicargli questo brano. Lo stesso Stash ha dichiarato “quando penso a Los Angeles penso a lui”.

Ora la band si prepara ai live e fa sapere di aver completato i lavori del nuovo album. Ma per ora ancora nessuna data ufficiale di rilascio.

Ancora disponibili i biglietti per le date di Torino, Roma e Pozzuoli. Se interessati potete trovarli QUI.

Intanto godiamoci il nuovo singolo “Los Angeles”.

Che ne pensate?

Testo Los Angeles

[Strofa 1: Stash]

Sembra che parlo con il muro

Facciamo a gara a chi è più duro

Mi serve stare lontano lontano da te

Se te ne ho detto di cazzate

Diglielo pure alle tue amiche

Quelle che fanno paura, paura anche a te

[Pre-Ritornello: Stash]

E la sigaretta vorrei non finisse più

[Ritornello: Stash]

Quante notte in bianco dentro un calice

Forse non ci andremo più io e te a Los Angeles

Sai quanto ridi e ma in realtà vorresti piangere

L’ultimo drink e torno a casa senza te

[Strofa 2: Guè Pequeno]

G-U-E

Su questo aeroplano, dall’alto Milano

È così piccola e bella che mi ricorda te

È come se fosse sul palmo della mia mano

Ma se lo stringo soltanto un gin vuoto e celere

Dici che son bravo solo quando dormo

Un altro euro, un altro giorno

Colpa di quello che mi gira attorno

Sono rimasto sotto fondo

Senza senno, senza sonno

L.A., sto volando posto 1A con lei

Tu rimani con qualcuno la ok

C’est la vie la mia vita

Brucia in fretta come una siga

[Pre-Ritornello: Stash]

E la sigaretta vorrei non finisse più

[Ritornello: Stash]

Quante notte in bianco dentro un calice

Forse non ci andremo più io e te a Los Angeles

Sai quanto ridi e ma in realtà vorresti piangere

L’ultimo drink e torno a casa senza te

[Bridge: Stash & Guè Pequeno]

Ci credi che a volte vorrei chiederti come stai

Ma poi non lo faccio mai

Sfidando la notte, cercando risposte lo sai

Molto meglio non averle mai

[Ritornello: Stash]

Quante notte in bianco dentro un calice

Forse non ci andremo più io e te a Los Angeles

Sai quanto ridi e ma in realtà vorresti piangere

L’ultimo drink e torno a casa senza te