E’ arrivato. Il nuovo trailer ufficiale dell’attesissimo film “1917” è finalmente uscito, il 3 Ottobre scorso per la precisione, e mostra – anche solo in un paio di minuti – che per Roger Deakins potrebbe arrivare un altro premio Oscar, dopo quello già vinto per “Balde Runner 2049” nel 2018.

George MacKay (Captain Fantastic) e Dean-Charles Chapman (Game of Thrones) sono le due giovanissime star che vediamo come assolute protagoniste del trailer, scelti per interpretare due soldati britannici che durante le prima guerra mondiale, sono costretti a consegnare un messaggio che può salvare 1,600 vite.

Nel film troviamo anche Benedict Cumberbatch (Sherlock, Doctor Strange), Mark Strong (Shazam!), Richard Madden (Bodyguard, Game of Thrones), Colin Firth (Il Discorso del Re), Andrew Scott (Sherlock), Daniel Mays (Rogue One), Adrian Scarborough (Christopher Robin), Jamie Parker (Harry Potter e la Maledizione dell’Erede), Nabhaan Rizwan (Informer) e Claire Duburcq. Un cast d’eccellenza dunque, per un film che viste le aspettative sicuramente porterà a casa qualche nomination ai 92esimi Academy Awards.

Un nuovo Oscar per Roger Deakins?

Recentemente è stato rivelato che 1917 è stato girato in una maniera molto particolare: e cioè come se fosse un’unica ripresa. Se teniamo questo in mente quando pensiamo al nuovo film in arrivo non possiamo fare a meno che essere emozionati!

Questo “trucco visuale” costringe la storia ad assumere un tocco estremamente reale, e aggiunge un ulteriore strato di tensione. Si sa che però, ciò con cui Roger Deakins è veramente bravo a giocare è la luce: gli shot che possiamo vedere dal trailer sono a dir poco fenomenali, e ci ricordano perché Deakins sia già riuscito a vincere un Oscar in passato, appunto per Blade Runner 2049.

Probabilmente anche quest’anno l’Accademy non ci penserà troppo se dargli un Oscar o meno: per quel poco che abbiamo visto, Deakins si è dimostrato essere ancora una volta un vero e proprio maestro della cinematografia.

“1917” arriverà in alcuni cinema selezionati in America il 25 Dicembre prossimo, mentre uscirà ufficialmente il 10 Gennaio. Per l’uscita nelle sale italiane dovremo aspettare ulteriori aggiornamenti.

Qui di seguito, la trama del film.

Una scena dal trailer del film “1917”. In primo piano, Colin Firth

Trama di “1917”

Durante la Prima Guerra Mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) vengono incaricati di una missione apparentemente impossibile: in una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio ad una truppa alleata che sta per cadere in una trappola. Solo così potranno salvare le vite di centinaia di soldati – tra i quali si trova anche il fratello di Blake.

