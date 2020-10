Glow potrebbe concludersi con un film! La notizia della chiusura della serie tv Glow, arrivata soltanto ieri, ha lasciato tutti i fan senza parole.

Uscita la prima volta nel 2017 sulla piattaforma Netflix, Glow ha visto la messa in onda di 3 stagioni in totale, più una quarta che doveva uscire quest’anno, ma che per via della pandemia purtroppo ha dovuto sospendere le riprese, fino a costringere la produzione alla cancellazione totale della serie. Ma non tutte le speranze sono perdute!

In queste ultime ore, infatti, l’autore dello script di Glow, Marc Maron, ha fatto un filmato nel quale suggerisce un finale sotto forma di film per Glow. Il suggerimento non ha avuto conferme o risposte ufficiali, ma ha scatenato le reazioni entusiaste dei fan, che hanno iniziato a far girare l’appello con l’hastag #SaveGlow.

Il messaggio di Marc Maron per un film dedicato a Glow

Ecco quindi cosa riporta il messaggio di Marc Maron condiviso sui suoi social ufficiali:

Credo che quello che dovrebbero fare sarebbe questo, che ne dite di girare un film? Concludiamo la storia in un film di Netflix da due ore. Hanno già scritto tutta l’ultima stagione, sappiamo come finirà. Perché non danno un’opportunità agli sceneggiatori, agli showrunner e al cast di concludere la storia con un film? Credo possa essere la cosa migliore… Marc Maron

Come non essere d’accordo con lui? Una serie come Glow non può finire in questo modo, e non può non avere un finale all’altezza di tutte le sue stagioni. Un film per concludere il capitolo in modo dignitoso, anche se non meno doloroso, potrebbe essere solo quello di dedicargli una pellicola di un paio di ore, dove portare tutti i nodi al pettine senza tralasciare nulla al caso.

Noi lo chiediamo a gran voce: #SaveGlow! E tu cosa ne pensi? Lascia un commento qui sotto per dire la tua al riguardo.