James McAvoy sarà protagonista di un film sperimentale privo di sceneggiatura dal titolo Mio Figlio. Sì, hai letto bene, il film non ha un copione, non ha sceneggiatura né dialoghi, e verrà basato tutto sull’improvvisazione degli attori che seguiranno soltanto un generico canovaccio.

L’idea non è però originale, in quanto è stata ripresa da un precedente film francese Mon garçon, che diverterà ora My Son (qui in Italia Mio Figlio). A dirigere il film sarà il regista Christian Carion, lo stesso della pellicola originale, e le riprese inizieranno in Scozia nel mese di novembre.

La trama di Mio Figlio con James McAvoy

Per capire un po’ come sarà il film, è bene conoscere le linee guida che daranno il via all’azione, la trama, lo spunto dal quale l’attore protagonista James McAvoy prenderà il via:

La storia racconta di un uomo che si ritrova a perdere suo figlio, e non ha nessuna idea di dove possa trovarsi. Per questo motivo, si reca nella città dove vive la sua ex moglie alla ricerca di risposte.

E’ proprio questo “non sapere” che ha portato il film a non avere un copione prestabilito, per poter lasciare l’attore libero di esprimere a suo modo le emozioni legate alla storia. Come si sentirebbe un padre che non riesce a trovare il figlio e che non ha la più pallida idea di dove cercarlo? Il film Mio Figlio cercherà di rispondere a questa domanda nel modo più spontaneo possibile.

James investigherà per il film in tempo reale, davanti alla macchina da presa, per creare tensione vera per questo thriller. Ci piace sostenere forme di narrazione innovative e coraggiose. Il pubblico troverà questo film avvincente! Adam Fogelson, capo del STX films Motion Picture Group

Cosa te ne pare di questo film sperimentale? lascia un commento per farcelo sapere!