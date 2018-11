Perché devi semplicemente accontentarti della prima posizione negli USA – si fa per dire – quando puoi anche dominare i grafici di vendita degli altri paesi?… ad esempio l’intera regione dell’America Latina.

A Cardi B non piace il detto chi si accontenta gode… e fa bene. Si è stancata dei suoi successi inglesi sulla Billboard Top 200 e ora punta di nuovo al mercato latino.

Il rapper domenicano El Alfa ha pubblicato qualche giorno fa il suo nuovo album “El Hombre” e in esso c’è una collaborazione con Cardi B chiamata Mi Mami.

Questa canzone è il singolo ufficiale di El Alfa per promuovere al meglio l’album. Ovviamente la canzone ha goduto anche di un video musicale ufficiale.

Di cosa parla il testo di Mi Mami?

Il testo di Mi Mami parla di elogiare il proprio partner sessuale ed allo stesso tempo di ottenere qualche lode da lui. Questo soggetto hot è ritratto molto bene anche nel video musicale della canzone.

Nella clip Cardi B farà la parte della sexy provocatrice ed il fortunato El Alfa può beneficiare di questo speciale trattamento.

Dopo questa canzone possiamo dirlo con certezza: Cardi B sa cantare sia in inglese che in spagnolo.

Testo di Mi Mami con Cardi B

[Introduzione: Cardi B]

Cardi B

[Ritornello: El Alfa & Cardi B]

Yo soy tu papi, tú eres mi mami

Yo soy tu papi, tú eres mi mami

Yo, yo soy tu papi, tú eres mi mami

Cuando tú me da’ ese pan, le pongo el salami

Yo soy tu papi, papi, tú eres mi mami, mami

Yo soy tu papi, papi, tú eres mi mami, mami

Yo soy tu papi, papi, tú eres mi mami, mami

Cuando tú me da’ ese pan, le pongo el salami

Tú eres mi papi (Y tú mi mami)

Tú eres mi papi (Y tú mi mami)

Tú eres mi papi (Y tú mi mami)

Tú eres mi papi (Y tú mi mami)

[Verso 1: Cardi B]

Yo soy la llama de oro

Con palomo no hago coro (Cardi)

La verdadera Lassie

Fina, que rico todo

Tú me regalaste un AP (AP)

Quieres que te?

De ti me río, te digo “lol” (Ha)

‘Toy en vanidad y tú en amor (Cardi)

Yo quiero senti’ el mejor (huh)

En mi cama haciéndome el amor

Right now

[Ritornello: El Alfa & Cardi B]

Yo soy tu papi, tú eres mi mami

Yo soy tu papi, tú eres mi mami

Yo, yo soy tu papi, tú eres mi mami

Cuando tú me da’ ese pan, le pongo el salami

Yo soy tu papi, papi, tú eres mi mami, mami

Yo soy tu papi, papi, tú eres mi mami, mami

Yo soy tu papi, papi, tú eres mi mami, mami

Cuando tú me da’ ese pan, le pongo el salami

Tú eres mi papi (Y tú mi mami)

Tú eres mi papi (Y tú mi mami)

Tú eres mi papi (Y tú mi mami)

Tú eres mi papi

[Verso 2: El Alfa]

Yo soy tu papi, la para del bloque

Quédate conmigo, cásate conmigo

Mato al primero que te toque

Ella es rapera, pero se viste de fina

Cartera Balenciaga con unos reparos

Me gusta cuando ella camina

Cuando estamos en la cama

Me come como Kentucky

En la discoteca, con pila de diamantes

Flow “Walk It Like I Talk It”

Tu amiga te aclara que yo soy tu loqui-troqui

El que te gusta de arriba y de abajo

Yo estoy más fuerte que Rocky

Tú tas clara que soy tu papi chulo

Tú ‘tá’ aficiá’ de mí porque me das tu culo

Tú te, tú te, tú tas clara que soy tu papi chulo

Tú ‘tá’ aficiá’ de mí porque me das tu culo

[Ritornello: El Alfa & Cardi B]

Yo soy tu papi, tú eres mi mami

Yo soy tu papi, tú eres mi mami

Yo, yo soy tu papi, tú eres mi mami

Cuando tú me da’ ese pan, le pongo el salami

Yo soy tu papi, papi, tú eres mi mami, mami

Yo soy tu papi, papi, tú eres mi mami, mami

Yo soy tu papi, papi, tú eres mi mami, mami

Cuando tú me da’ ese pan, le pongo el salami

Tú eres mi papi (Y tú mi mami)

Tú eres mi papi (Y tú mi mami)

Tú eres mi papi (Y tú mi mami)

Tú eres mi papi (Y tú mi mami)

[Conclusione: El Alfa & Cardi B]

El Alfa

Cardi B