Billie Eilish ha tutte le intenzioni di chiudere un anno di grandi soddisfazioni in bellezza. Nelle prossime settimane arriverà infatti nuovo materiale dalla cantante: un video e un brano inedito.

Il video in questione sarà quello di “Xanny”, traccia contenuta nel suo album di debutto “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” che risulta essere uno dei dischi più venduti del 2019.

Proprio la cantante aveva postato sul suo profilo Instagram alcune foto criptiche che facevano intendere che fosse alle prese con la registrazione di qualcosa. Quel qualcosa sarà proprio il video di “Xanny”, in arrivo prossimamente.

Non dovremo invece aspettare per un’altra sorpresa, che arriverà settimana prossima.

I fan di Billie erano in attesa dell’uscita dell’intervista con il magazine Vanity Fair, che la vedrà protagonista della copertina. La cantante ha voluto dare notizie in merito, dichiarando che purtroppo il numero del giornale non uscirà prima di qualche settimana.

Per allietare la notizia ha deciso di annunciarne un’altra, che ha senza alcun dubbio reso felice il suo pubblico.

“Il pezzo di Vanity Fair non potrà uscire ancora per qualche settimana. MAAAAAA AVRETE UNA NUOVA CANZONE SETTIMANA PROSSIMA”. Billie Eilish su Instagram

Un compromesso, così lo ha definito.

Finneas, il fratello della cantante –nonché scrittore insieme a Billie di tutte le sue canzoni e suo musicista– aveva dichiarato come i due fossero al lavoro per produrre nuova musica e pienamente immersi nel processo creativo.

Billie, nonostante senta il peso del successo del suo album di debutto e la pressione delle alte aspettative rispetto a quello che arriverà in futuro, è pronta a lanciarsi in una nuova sfida.

Questo mese debutterà per la prima volta sul palco degli American Music Awards: oltre a essere una delle più nominate della serata la giovane è stata annunciata come ospite della serata. Si esibirà con una delle sue hit o debutterà un nuovo singolo?

L’anno sta per concludersi ma all’orizzonte l’aspettano grandi cose, tra le quali il tour mondiale che la porterà in giro per il mondo a partire da Marzo 2020.

Billie farà tappa anche in Italia il 17 Luglio all’Area Expo, a Milano. Biglietti ancora disponibili QUI.