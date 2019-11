Sundown è il nuovo singolo di Bruce Springsteen estratto dalla colonna sonora del suo film

Tutto il calore di Bruce Springsteen e il cuore della sua musica sono contenuti in Sundown, uno dei brani estratti dalla colonna sonora di Western Stars, prima prova registica dell’artista.

Sundown, sin dalle prime note, ci cattura con il ritmo serrato e la sua orecchiabilità, e non si può far a meno di pensare che Bruce Springsteen sia fatto per creare canzoni semplici ma indimenticabili. Ascoltare per credere!

Sundown in Western Stars

Il film Western Stars, che arriverà in Italia il 2 e 3 dicembre, è un documentario e trasposizione cinematografica dell’omonimo libro pubblicato qualche anno fa da Springsteen. La colonna sonora, Western Stars – Songs From The Film, include tutti i brani live presenti nella pellicola, tra i quali compare l’incantevole Sundown.

Quella raccontata i Sundown è la storia di un uomo che porta sulle spalle dei rimpianti, risultato di scelte fatte durante la vita, vita giunta ormai ad una sorta di stallo. Un posto tranquillo Sundown, eppure pieno di solitudine, e l’unica cosa a tenere vivo chi canta è il ricordo e la speranza di poter rivedere la persona amata.

L’album Western Stars (certificato ORO in Italia) è stato da subito un successo globale: In Italia è rimasto stabile in cima alle classifiche degli album e dei vinili per diverse settimane, ha raggiunto il vertice delle chart di tutto il mondo ed è stato definito dalla critica come uno dei dischi più belli della carriera di Bruce Springsteen.

E tu cosa ne pensi? Ti piace Sundown e l’album della colonna sonora di Western Stars?

Il testo di Sundown di Bruce Springsteen

I’m twenty-five hundred miles from where I wanna be

It feels like a hundred years since you’ve been near to me

I guess what goes around, baby, comes around

Just wishing you were here with me, in Sundown



Sundown ain’t the kind of place you want to be on your own

It’s all long, hot, endless days and cold nights all alone

I drift from bar to bar, here in lonely town

Just wishing you were here with me, come sundown

In Sundown the cafés are filled with lovers passing time

In Sundown all I’ve got’s trouble on my mind



So I work all day out here on the county line

I tell myself it’s all just gonna work out in time

When summer’s through, you’ll come around

That little voice in my head’s all that keeps me from sinking down

Come Sundown



When summer’s through, you’ll come around

That little voice in my head’s all that keeps me from sinking down

Come Sundown

TRADUZIONE

Sono duemila e cinquecento miglia di distanza da dove vorrei essere

Sembrano passati cento anni dall’ultima volta che eri vicino a me

Suppongo che si raccolga ciò che si semina

Vorrei solo che tu fossi qui con me, a Sundown



Sundown non è il tipo di posto in cui vuoi stare da solo

È sempre, caldo, giorni infiniti e notti fredde tutto da solo

Mi sposto di bar in bar, qui nella città desolata

Vorrei solo che tu fossi qui con me, vieni a Sundown

I bar a Sundown sono pieni di amanti che passano il tempo

A Sundown ho solo problemi nella mia mente



Così lavoro tutti i giorni qui sulla linea della contea

Dico a me stesso che tutto andrà per il meglio

Quando l’estate sarà finita, tu verrai qui

Quella debole voce nella mia testa è tutto ciò che mi trattiene dal affondare

Vieni a Sundown



Quando l’estate sarà finita, tu verrai qui

Quella debole voce nella mia testa è tutto ciò che mi trattiene dal affondare

Vieni a Sundown