Il 29 Novembre uscirà “Cremonini 2C2C The Best Of” con il quale il cantante festeggerà 20 anni di carriera, una raccolta unica che i suoi fan non potranno farsi sfuggire.

Il “The Best Of” conterrà brani inediti, i suoi singoli di maggior successo rimasterizzati, brani strumentali e anche alcuni audio speciali: dai demo originali, alle registrazioni di versioni mai pubblicate.

Cesare Cremonini anticipa l’uscita dell’album con il rilascio del primo singolo inedito “Al Telefono”, che potremo ascoltare su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì prossimo, 15 Novembre.

Ad annunciarlo proprio il cantante che ha voluto postare anche un breve estratto della sua base.

Ma non solo, il cantante concluderà l’anno con un’immensa soddisfazione, quella di vedere le parole della sua canzone “Nessuno vuole essere Robin” illuminare via D’Azeglio, a Bologna.

Lo scorso anno la città decise di rendere omaggio a Lucio Dalla e alla sua “L’anno che verrà”. Un grande onore per Cesare che ha voluto esprimere la sua felicità attraverso un lungo post sul suo profilo Instagram.

“Via D’Azeglio è la Bologna che amo […] Ora che si potranno leggere le rime di una mia canzone tra le limunarie della città dei poeti e deu cantanti, il cuore mi sobbalza di gioia e provo un senso di gratitudine ancora più forte verso la mia amata città. A Bologna ho dato tutto me stesso, fin dai miei esordi da ‘cinno’ che guardava ai grandi nomi della musica con reverenza e ammirazione. Sono stato ricambiato con un affetto paterno, che è cresciuto e maturato nel tempo”. Cesare Cremonini

Continua mandando un pensiero a Lucio Dalla e ricordando le sue parole su quanto fosse magica questa città, per poi concludere così:

“In un mondo in cui molti si travestono da supereroi, Bologna resta orgogliosamente una città a misura di Robin, un approdo sicuro per tutti gli essari umani. Grazie a tutti. Dal 29 Novembre sarà grande festa” Cesare Cremonini

E lo sarà davvero, ma in attesa dell’uscita dela raccolta potremo goderci il primo singolo“Al Telefono”, dal 15 Novembre.