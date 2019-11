Brandon Urie dei Panic!At the Disco ha trovato la sua Elsa interiore. E’ uscita “Into the Unknown“, brano che farà parte della colonna sonora di “Frozen 2: Il Segreto di Arendelle“.

Nel film la stessa canzone sarà cantata da Idina Menzel, la voce della regina Elsa, e questa nuova versione farà parte della soundtrack ufficiale del sequel in arrivo firmato Disney.

La soundtrack completa del film sarà rilasciata venerdì 15 novembre, quindi poco prima che la pellicola arriverà nei cinema americani – ricordiamo però che in Italia il film uscirà solo il 27 Novembre – e conterrà sette nuovi brani originali cantati dal cast, insieme a tre canzoni che ascolteremo durante i titoli di coda finali, di Kacey Musgraves, Panic! At the Disco e gli Weezer.

I tre diversi artisti musicali hanno re-immaginato le canzoni del film. Mentre i Panic! at the Disco hanno pensato a “Into the Unknown,” Musgraves ha registrato la loro versione di “All Is Found”, mentre gli Weezer hanno riproposto una loro versione di “Lost in the Woods.” Tutte le canzoni sono originali e sono state scritte dal duo vincitore dell’Oscar alla miglior canzone Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez.

Co-diretto da Chris Buck e Jennifer Lee, Frozen 2 segue il film del 2013 Frozen, uno dei più amati e visti film d’animazione di sempre. Il cast originale include, oltre ad Idina Menzel, Kristen Bell (Anna), Jonathan Groff (Kristoff), Josh Gad (Olaf) e Evan Rachel Wood (Regina Iduna).

Qui sotto trovate il testo e la traduzione di “Into the Unknown”. Sarà la nuova “Let it go”? Fatemi sapere nei commenti!

La cover di “Into the Unknown”

Testo di “Into the Unknown”, Panic! at the Disco

Ah ah oh oh oh

Ah ah oh oh oh oh oh oh

Into the unknown

Into the unknown

Into the unknown

Ah ah ah ah ah

I can hear you but I won’t

Some look for trouble

While other don’t

There’s a thousand reasons

I should go about my day

And ignore your whispers

Which I wish would go away, ah ah oh oh

No

You’re not a voice

You’re just ringing in my ear

And if I heard you, which I don’t

I’m spoken for I fear

Everyone I’ve ever loved is here within these walls

I’m sorry, secret siren, but I’m blocking out your calls

I’ve had my adventure, I don’t need something new

I’m afraid of what i’m risking if I follow you

Traduzione di “Into the Unknown”, Panic! at the Disco

Ah ah oh oh oh

Ah ah oh oh oh oh oh oh oh

Nell’ignoto

Nell’ignoto

Nell’ignoto

Ah ah ah ah ah

Posso sentirti ma non lo farò

Alcuni cercano problemi

Mentre altri no

Ci sono mille ragioni

Per cui dovrei andare per la mia strada

E ignorare i tuoi sussurri

Che vorrei che andassero via, ah ah oh oh

No

Non sei una voce

Mi stai solo squillando nell’orecchio

E se ti sentissi, cosa che non faccio

Ho parlato per paura

Tutti quelli che ho mai amato sono qui dentro queste mura

Mi dispiace, sirena segreta, ma sto bloccando le tue chiamate

Ho avuto la mia avventura, non ho bisogno di qualcosa di nuovo

Ho paura di quello che rischio se ti seguo