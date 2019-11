Il nuovo singolo dei Modà è Puoi Leggerlo Solo Di Sera: ecco il video, con testo e significato

I Modà tornano con un nuovo singolo estratto dal loro ultimo album Testa o Croce, dal titolo Puoi Leggerlo Solo Di Sera. Un’intensa ballad in perfetto stile Modà, che ci riporta nelle atmosfere oniriche tanto care alla scrittura di Kekko Silvestre.

Dopo il successo del precedente singolo Quel Sorriso In Volto, i Modà deliziano i fan con una canzone d’amore molto poetica che porta un messaggio preciso, direttamente dalla luna!

Analisi del video di Puoi Leggerlo Solo Di Sera

Con l’uscita del singolo, in rotazione radiofonica a partire dall’8 novembre, è stato pubblicato anche il video ufficiale di Puoi Leggerlo Solo Di Sera, una clip molto semplice, ma che descrive bene l’atmosfera sognante della canzone.

Il video è diviso tra alcune scene dei Modà che suonano, con Kekko al piano, e altre scene in cui una ragazza si avventura per un corridoio buio dove si illuminano man mano dei neon che riportano le parole del testo.

Sul finale della clip, la situazione di ribalta, e mentre la ragazza raggiunge il piano e scruta l’universo attraverso un telescopio, Kekko appare sulla luna con in mano un cartello che riporta il titolo della canzone.

Il significato del testo

I Modà tornano ancora una volta a cantare l’amore, ma questa volta lo sguardo su questo sentimento è autobiografico. Pare infatti che il testo sia nato il 15 febbraio dello scorso anno, momento in cui Kekko si rese conto di aver dimenticato San Valentino e per farsi perdonare da sua moglie, le ha scritto una canzone.

Il significato del testo sta quindi in 20 anni di amore vissuti tra alti e bassi, come tutte le storie di questo mondo, ma sempre forti del sentimento che si prova perché, come dice il testo della canzone…

…in amore no non è questione di chi vince o di chi perde

Qui di seguito potrai leggere il testo integrale della canzone. Facci sapere cosa ne pensi nei commenti a fine articolo.

Il testo di Puoi Leggerlo Solo Di Sera dei Modà

Io che nemmeno ti piacevo

io che nemmeno ti guardavo

in quel freddo giorno di dicembre

seduto tra la gente

di nascosto già ti amavo

non perderci troppo tempo

mi dicevi col sorriso

sarebbero passati i mesi

silente ti aspettavo

con la certezza di chi non aspetta invano

E sembra quasi che non sia cambiato niente

perchè in amore no non è questione di

chi vince o di chi perde

è bastato solamente camminare insieme

anche senza parlare

per capire che quel posto non aveva strade

ma soltanto stelle da guardare insieme

Ci siamo accettati confusi

sputandoci addosso veleni

al punto da essere immuni

fino a sentirci felici

perfino ad andarcene fieri

lo senti l’odore del mare

lo vedi il mio amore nel cielo

gli abbracci non sono cambiati

e nemmeno come ci guardiamo

nemmeno ci amiamo

E sembra quasi che non sia cambiato niente

perchè in amore no non è questione di

chi vince o di chi perde

è bastato solamente camminare insieme

anche senza parlare

per capire che quel posto non aveva strade

ma soltanto stelle da guardare insieme

Chiedimi se sono felice

chiedimi se sono capace

di amarti anche oltre le stelle

l’ho scritto già sopra la luna

ma puoi leggerlo solo di sera

E’ bastato solamente camminare insieme

anche senza parlare

per capire che quel posto non aveva strade

ma soltanto stelle da guardare insieme