Mancano ancora alcuni mesi alla prossima edizione di Sanremo, ma questo non ferma la curiosità delle persone su tutto ciò che gira attorno al Festival musicale più famoso d’Italia.

Per ora solo alcune certezze e molti punti di domanda. Iniziamo con le prime.

Alla conduzione ci sarà Amadeus che ha dichiarato di voler al suo fianco due donne, forse eccezionalmente con l’aggiunta di un uomo.

Mentre alcune voci parlano della possibile presenza di Chiara Ferragni e Monica Bellucci nelle ultime settimane è spuntato il nome di una possibile presenza maschile: Tiziano Ferro.

Se le prime due non hanno proferito parola il cantante ha invece deciso di rompere il silenzio annunciando al pubblico che il suo ritorno sul palco, questa volta da conduttore spalla, potrebbe non essere così impossibile.

“In tanti mi state chiedendo se sarò a Sanremo! Come avete letto, ne stiamo parlando, è vero. Ancora non ci sono certezze, se non che amo Sanremo e vorrei tornare a cantare su quel palco! Comunque mancano ancora più di tre mesi e quando ci saranno notizie le saprete…da Amedeus!”

Tiziano Ferro sulla sua possibile co-conduzione di Sanremo 2020