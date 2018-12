Nuove canzoni in arrivo per l’album 2019? Lana Del Rey e Jack Antonoff si sono esibiti in un evento di beneficenza all’Ally Coalition Talent Show, a New York, con nuove canzoni country.

Lana ha raggiunto il palco durante il concerto per duettare con Antonoff, ed è stato introdotto un brano dal titolo ‘I Must Be Stupid for Being So Happy’. Farà parte dei brani del nuovo album?

I brani dell’esibizione sono stati eseguiti con Jack ma, a quanto pare, non non saranno nell’album Norman Fucking Rockwell, in quanto sono stati composti solo per divertimento, a sentir Lana.

I due brani s’intitolano ‘Hey Blue Baby’ e ‘I Must Be Stupid for Being So Happy’, e il sospetto che si tratti di nuovo materiale per il prossimo album di Lana è sempre più forte.

Il nuovo album di Lana Del Rey, Norman Fucking Rockwell, uscirà il 29 marzo del 2019. Tra le novità c’è anche una campagna pubblicitaria Gucci, in cui Lana sarà uno dei nuovi volti.

All’evento di beneficenza hanno partecipato anche Taylor Swift e Hayley Kiyoko che si sono esibite con il brano ‘Delicate’. La Town Hall di New York ha ospitato questo evento organizzato da Jack Antonoff, e illuminato dai volti femminili più d’impatto del momento.

Ecco il video dell’esibizione di Lana Del Rey e Jack Antonoff, con i nuovi brani country: