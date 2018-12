Tornano i Golden Globes, spiccano A Star is Born e The Marvelous Mrs Maisel. E l’Italia?

Diamo il via all’Award Season!

Come ogni anno, torniamo puntuali con le nomination ai Golden Globes 2019. La Hollywood Foreign Press Association è formata da giornalisti di cinema e televisione i quali formeranno la giuria che assegna i premi a tutti i film e le serie tv meritevoli sia straniere ma soprattutto americane dall’anno precedente.

La cerimonia di assegnazione dei Golden Globes 2019 si terràil 6 Gennaio a Beverly Hills e sarà trasmessa in Italia da Sky Atlantic. Alla conduzione troviamo Sandra Oh, star di Grey’sAnatomy e in nomination come miglior attrice per la serie tv drama Killing Eve, accompagnata dal comico Andy Samberg.

Le categorie dei Golden Globes sono 14 per il cinema e 11 per la televisione, per un totale di 25 divise in base al genere del film o della serie.

I Golden Globes sono solo l’antipasto, in attesa della grande portata, gli Oscar, che quest’anno si svolgeranno il 24 febbraio. Solitamente si dice che i Golden Globes anticipino i vincitori degli Oscar, anche se in realtà l’anno scorso a trionfare agli Oscar fu The Shape of Water di Guillermo del Toro che invece ai Golden Globes rimase a bocca asciutta in favore di Tre Manifesti a Ebbing, Missouri e Lady Bird.

I film con più nomination sono Vice, sul vice Presidente Dick Cheney interpretato da Christian Bale; seguito da A star is Born, ennesimo remake ma stavolta capitanato da due star che si fronteggiavano con una prima esperienza: la prima regia di Bradley Cooper e il primo ruolo di attrice protagonista per Lady Gaga.

Sui film in concorso alla 75esima edizione del Festival del cinema di Venezia invece ha ben cinque nomination The Favourite di Yorgos Lanthimos mentre First Man di Damien Chazelle si piazza solo con due.

Le nomination per le serie tv invece vedono trionfareThe Marvelous Mrs Maisel e Sharp Object.

Era tanto attesa la nomination di Dogman di Matteo Garrone permiglior film straniero, invece l’Italia resta completamente esclusa.

Ecco tutte le nomination.

Per la sezione cinema:

Miglior film drammatico:

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

Se la strada potesse parlare

A Star is Born

Miglior film commedia o musicale:

Crazy Rich Asians

La favorita

Green Book

Il ritorno di Mary Poppins

Vice

Miglior regista:

Bradley Cooper per A Star is Born

Alfonso Cuaron per ROMA

Peter Farrelly per Green Book

Spike Lee per BlacKkKlansman

Adam McKay per Vice

Miglior attrice in un film drammatico:

Glenn Close per The Wife

Lady Gaga per A Star is Born

Nicole Kidman per Destroyer

Melissa McCarthy per Can You EverForgive Me?

Rosamund Pike per A private War

Miglior attrice in un film commedia o musicale:

Emily Blunt per Il ritorno di Mary Poppins

Olivia Colman per La favorita

Elsie Fisher per Eight Grade

Charlize Theron per Tully

Constance Wu per Crazy Rich Asians

Miglior attore in un film drammatico:

Bradley Cooper perA Star is Born

Willem Dafoe per Van Gogh – AtEternity’s Gate

Lucas Hedges per Boy Erased

Rami Malek per Bohemian Rhapsody

John David Washington per BlacKkKlansman

Miglior attore in un film commedia o musicale:

Christian Bale perVice

Lin-Manuel Miranda per Il ritorno di Mary Poppins

Viggo Mortensen per Green Book

Robert Redford per The Old Man &the Gun

John C. Reilly per Stanlio e Ollio

Miglior attrice non protagonista:

Amy Adams per Vice

Claire Foy per First Man

Regina King per Se la strada potesse parlare

Emma Stone per La favorita

Rachel Weisz per La favorita

Miglior attore non protagonista:

Mahershala Ali per Green Book

Thimotée Chalamet per Beautiful Boy

Adam Driver per BlacKkKlansman

Richard E. Grant per Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell per Vice

Miglior film straniero:

Cafarnao

Girl

Opera senza autore

ROMA

Un affare di famiglia

Miglior film d’animazione:

Gli Incredibili 2

L’isola dei cani

Mirai

Ralph Spacca Internet

Spider-Man: Un nuovo universo

Miglior Sceneggiatura:

Alfonso Cuaron per ROMA

Deborah Davis e Tony McNamara per La Favorita

Barry Jenkins per Se la strada potesse parlare

Adam Mckay per Vice

Nick Vallelonga, Brian Currie e Peter Farrelly per Green Book

Miglior colonna sonora:

Marco Beltrami per A Quiet Place

Alexandre Desplat per L’isola deicani

Ludwig Goransson per Black Panther

Justin Hurwitz per First Man

Marc Shaiman per Il ritorno di Mary Poppins

Miglior canzone:

“All theStars” in Black Panther

“Girl in the Movie” in Dumplin’

“Requiem for a Private War”in A Private War

“Revelation” in Boy Erased

“Shallow” in A Star is Born

Per la sezione serie tv:

Miglior serie – DRAMA

Bodyguard

Homecoming

Killing Eve

Pose

The Americans

​Miglior serie – COMEDY O MUSICAL

Barry

Il metodo Kominsky

Kidding

La fantastica signora Maisel

The Good Place

Miglior attore in una serie – DRAMA

Jason Bateman, Ozark

Stephen James, Homecoming

Richard Madden, Bodyguard

Billy Porter, Pose

Matthew Rhys, The Americans

Miglior attrice in una serie – DRAMA

Caitriona Balfe, Outlander

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Sandra Oh, Killing Eve

Julia Roberts, Homecoming

Keri Russell, The Americans

Miglior attore in una serie – COMEDY O MUSICAL

Sacha Baron Cohen, Who Is America?

Jim Carrey, Kidding

Michael Douglas, Il metodo Kominsky

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

Miglior attrice in una serie – COMEDY O MUSICAL

Kristen Bell, The Good Place

Candice Bergen, Murphy Brown

Alison Brie, GLOW

Rachel Brosnahan, La fantastica signora Maisel

Debra Messing, Will & Grace

Miglior mini serie o film tv

A Very English Scandal

American Crime Story: L’assassinio di Gianni Versace

Escape at Dannemora

L’alienista

Sharp Objects

Miglior attore in una mini serie o film tv

Antonia Banderas, Genius: Picasso

Daniel Bruhl, L’alienista

Darren Criss, American Crime Story: L’assassinio di Gianni Versace

Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose

Hugh Grant, A Very English Scandal

Miglior attrice in una mini serie o film tv

Amy Adams, Sharp Objects

Connie Britton, Dirty John

Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Laura Dern, The Tale

Regina King, Seven Seconds

Migliore attore non protagonista in una serie, miniserie o film tv

Alan Arkin, Il metodo Kominsky

Kieran Culkin, Succession

Edgar Ramirez, American Crime Story: L’assassinio di Gianni Versace

Ben Whishaw, A Very English Scandal

Henry Winkler, Barry

Migliore attrice non protagonista in una serie, miniserie o film tv

Alex Borstein, The Marvelous Mrs Maisel

Patricia Clarkson, Sharp Objects

Penelope Cruz, American Crime Story: L’assassinio di Gianni Versace

Tandy Newton, Westworld

Yvonne Strahovski, The Handmaid’sTale