Sono state annunciate le nomination ai Grammy 2019: chi sono gli artisti snobbati e le sorprese?

I nominati per i Grammy Awards del 2019 sono stati annunciati questo venerdì mattina – 7 dicembre 2018 – anche se ad essere sinceri l’annuncio doveva essere fatto mercoledì ma è stato posticipato a causa dei funerali di stato del presidente George H.W. Bush.

Shawn Mendes, Alessia Cara, Janelle Monaé e Zane Lowe hanno avuto l’onore ed il dovere di presentare alcune nomination allo show “This Morning” della CBS e solo pochi minuti dopo è stato svelato l’elenco completo delle categorie con i rispettivi candidati.

Lo trovate sul Sito ufficiale dell’Academy.

Qui sotto i candidati principali per i Grammy 2019:

ALBUM OF THE YEAR

INVASION OF PRIVACY, Cardi B

BY THE WAY, I FORGIVE YOU, Brandi Carlile

SCORPION, Drake

H.E.R., H.E.R.

BEERBONGS & BENTLEYS, Post Malone

DIRTY COMPUTER, Janelle Monáe

GOLDEN HOUR, Kacey Musgraves

BLACK PANTHER, Kendrick Lamar+

BEST NEW ARTIST

Chloe x Halle

Luke Combs

Greta Van Fleet

H.E.R

Dua Lipa

Margo Price

Bebe Rexha

Jorja Smith

RECORD OF THE YEAR

I LIKE IT, Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

THE JOKE, Carlile

THIS IS AMERICA, Gambino

GOD’S PLAN, Drake

SHALLOW, Lady Gaga & Bradley Cooper

ALL THE STARS, Kendrick Lamar & SZA

ROCKSTAR, Post Malone

THE MIDDLE, Zedd, Morris & Grey

SONG OF THE YEAR

ALL THE STARS

BOO’D UP

IN MY BLOOD

IN MY LIFE

THE JOKE

THE MIDDLE

IN MY FEELINGS

SHALLOW

THIS IS AMERICA

Best Pop Vocal Album

Camila – Camila Cabello

Meaning of Life – Kelly Clarkson

Sweetener – Ariana Grande

Shawn Mendes – Shawn Mendes

Beautiful Trauma – Pink

Reputation – Taylor Swift

Best Pop Solo Performance

Colors- Beck

Havana (Live) – Camila Cabello

God Is A Woman – Ariana Grande

Joanne – Lady Gaga

Better Now – Post Malone

BEST R&B ALBUM

“Sex & Cigarettes” Toni Braxton

“Good Thing” Leon Bridges

“Honestly” Lalah Hathaway

“H.E.R.” H.E.R.

“Gumbo unplugged (live)” PJ Morton

BEST COUNTRY ALBUM

“Unapologetically,” Kelsea Ballerini

“Port Saint Joe,” Brothers Osborne

“Girl Going Nowhere,” Ashley McBryde

“Golden Hour,” Kacey Musgraves

“Volume 2,” Chris Stapleton