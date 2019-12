Allie X non manca l’appuntamento del venerdì musicale rilasciando il suo singolo più autobiografico fino ad oggi.

“Love Me Wrong“, una collaborazione con Troye Sivan, racconta di un rapporto non proprio idilliaco tra una figlia e i suoi genitori. Si tratta della situazione in cui non vieni considerato quanto vorresti dai tuoi cari. “Oh, mi ami, mi metti a letto”, inizia così la canzone della pop star canadese sui synths di OZGO. “Sì, mi ami, vestimi per le nove.” Troye condivide le stesse cose – almeno a livello superficiale. “Oh mi ami, perdi il sonno per me”, grida il cantante. “So che mi ami, perché sono lì nel tuo portafoglio.”

Le due voci poi si uniscono per il ritornello: “Sì, mi ami male.”

Allie X nella cover di Love Me Wrong

Cosa ha ispirato Allie X? Ce lo racconta la stessa cantante:

“Love Me Wrong è una canzone molto personale che racconta tanto su di me. Parla del dolore associato all’amore familiare”, ha spiegato Allie X su Twitter. “Principalmente parla dei sentimenti che provavo quando ero più giovane. Questa è una canzone che si rivolge a quelle persone che si sentono fraintese dagli amici o parenti più vicini a loro. Sai che ti amano, ma pensi che non siano fieri di te.”

A te piace Love Me Wrong di Allie X? Non trovi che il testo sia stupendo? Scrivi la tua opinione nei commenti.

La traduzione del testo di Love Me Wrong

[Verso 1: Allie X]

Oh, mi ami

Mi hai messo a letto

Sì, mi ami

Vestimi per le nove

Sì, mi ami

Mi dici che sono speciale, così speciale

Io so che mi ami

Perché vuoi il meglio per me

[Ritornello: Allie X]

Ma mi ami male

Sì, mi ami male

[Verso 2: Troye Sivan]

Oh, mi ami

Perdi il sonno per me

Io so che mi ami

Perché sono lì nel tuo portafoglio

E nel tuo gioiello

Ti ho sentito parlare di me in cucina

Non sapevi che stavo ascoltando

Ma ero lì, seduto sulle scale

Parlavi di me in cucina

Non sapevi che stavo ascoltando

Ma ero lì, e non è giusto

[Ritornello: Allie X & Troye Sivan]

Hai sbagliato

Sì, mi ami male

Sì, mi ami male

Sì, mi ami male

Sì, mi ami male

Sì, mi ami, sbagli però

Mi ami male

[Conclusione]

Non sarò mai come tu mi ricordi

Quindi preferirei essere nella tua memoria

No, non sarò mai come tu mi ricordi

Quindi preferirei essere nella tua memoria

Il testo di Love Me Wrong di Allie X con Troye Sivan

[Verso 1: Allie X]

Oh, you love me

You put me to bed

Yeah, you love me

Dress me to the nines

Yeah, you love me

You tell me I’m special, so special

I know you love me

‘Cause you want the best

[Ritornello: Allie X]

But you love me wrong

Yeah you love me wrong

[Verso 2: Troye Sivan]

Oh, you love me

You lose sleep over me

I know you love me

‘Cause I’m there in your wallet

And your locket

I heard you talk about me in the kitchen

You didn’t know I was listening

But I was there, sitting on the stairs

Talk about me in the kitchen

You didn’t know I was listening

But I was there, and that isn’t fair

[Ritornello: Allie X & Troye Sivan]

Wrong

Yeah, you love me wrong

Yeah, you love me wrong

Yeah, you love me wrong

Yeah, you love me wrong

Yeah, you love me, wrong

You love me wrong

[Conclusione]

I’ll never be how you remember me

So I’d rather be in your memory

No, I’ll never be how you remember me

So I’d rather be in your memory