Di Halsey non ci si può mai stancare. Ascoltiamo la nuova “Finally // beautiful stranger”

Dopo la frizzante “SUGA’s Interlude“, realizzata in collaborazione con SUGA, membro della band coreana BTS, Halsey non si ferma: è uscita ieri anche la bellissima (ma anche un pochino malinconica e riflessiva) “Finally // beautiful stranger“, insieme al video ufficiale che potete vedere qui sopra!

Una canzone con cui si può toccare con mano la voce graffiante della cantante di soli venticinque anni, che sembra virare verso uno stile un po’ più “classico”, che ricorda un po’ Taylor Swift.

Significato di “Finally // beautiful stranger”

Riferendosi al progetto realizzato insieme a SUGA, Halsey ha definito le due canzoni estremamente diverse. In “Finally // beautiful stranger“, abbassa completamente la guardia con il suo partner. La canzone parla del momento in cui possiamo finalmente cominciare a sentirci al sicuro con un altra persona di cui ci stiamo innamorando. “I said beautiful stranger, here you are in my arms. And I know that beautiful strangers only come along to do me wrong, But I think it’s finally, finally, finally, finally, finally safe for me to fall.” E cioè “Ho detto bellissimo sconosciuto, eccoti nelle mie braccia. E so che i bellissimi sconosciuti arrivano nella mia vita solo per farmi del male. Ma credo che finalmente, finalmente, finalmente sia arrivato il momento di cadere” (nel senso di innamorarsi).

E brava la nostra romantica Halsey!

Il video è stato diretto da Patrick Tracy. Vi è piaciuto? Cosa ne pensate della canzone? Fatemi sapere nei commenti!

Qui sotto invece trovate testo e traduzione di “Finally // beautiful stranger“.

Testo di “Finally // beautiful stranger”

[Verse 1]

Your eyes, so crystal green

Sour apple baby, but you taste so sweet

You got hips like Jagger and two left feet

And I wonder if you’d like to meet

Your voice is velvet through a telephone

You can come to mine, but both my roommates are home

Think I know a bar where they would leave us alone

And I wonder if you’d take it slow

[Pre-Chorus]

Oh, we’re dancin’ in my living room

And up come my fists

And I say, “I’m only playing, boy”

The truth is this

That I’ve never seen a mouth that I would kill to kiss

And I’m terrified, but I can’t resist

[Chorus]

And I say

Beautiful stranger, here you are in my arms and I know

That beautiful strangers only come along to do me wrong

And I hope, beautiful stranger, here you are in my arms

But I think it’s finally, finally, finally, finally, finally safe

For me to fall

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

[Verse 2]

I grab your hand and then we run to the car

Singing in the street and playing air guitar

Stuck between my teeth just like a candy bar

And I wonder if it goes too far to say

I’ve never recognized a purer face

You stopped me in my tracks and put me right in my place

Used to think that loving meant a painful chase

But you’re right here now and I think you’ll say

[Pre-Chorus]

Oh, we’re dancin’ in my living room

And up come my fists

And I say, “I’m only playing, boy”

The truth is this

That I’ve never seen a mouth that I would kill to kiss

And I’m terrified, but I can’t resist



[Chorus]

And I said

Beautiful stranger, here you are in my arms and I know

That beautiful strangers only come along to do me wrong

And I hope, beautiful stranger, here you are in my arms

But I think it’s finally, finally, finally, finally, finally safe

For me to fall

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

[Outro]

Yeah, I think it’s finally, finally, finally, finally, finally safe

Traduzione di “Finally // beautiful stranger”

I tuoi occhi, così verde cristallino

Verde sour apple baby, ma il sapore è così buono

Hai i fianchi come Jagger e due piedi sinistri

E mi chiedo se ti piacerebbe incontrarmi

La tua voce è vellutata al telefono

Puoi venire a casa mia, ma entrambi i miei coinquilini sono a casa

Penso di conoscere un bar dove ci lascerebbero in pace

E mi chiedo se ci andresti piano

Oh, stiamo ballando nel mio salotto

E ti prendo a pugni

E dico “Sto solo giocando, ragazzo”

La verità è questa

Che non ho mai visto una bocca che pur di baciare ucciderei

E sono terrorizzato, ma non resisto

E dico

Bello sconosciuto, eccoti qui tra le mie braccia e lo so

Che i bellissimi sconosciuti vengono con me solo per farmi del male

E spero, bellissimo sconosciuto, eccoti qui tra le mie braccia

Ma penso che sia finalmente, finalmente, finalmente, finalmente, finalmente al sicuro

Non cadrò

Oh oh oh

Oh oh oh



Ti prendo per mano e poi corriamo verso la macchina

Cantando per strada e suonando la chitarra aerea

Bloccato tra i denti proprio come una tavoletta di cioccolato

E mi chiedo mi sto spingendo troppo oltre per dire

Non ho mai riconosciuto un viso più puro

Mi hai fermato di sasso e mi hai messo al mio posto

Pensavo che amare significasse una caccia doloroso

Ma adesso sei qui e penso che lo dirai

Oh, stiamo ballando nel mio salotto

E ti prendo a pugni

E dico “Sto solo giocando, ragazzo”

La verità è questa

Che non ho mai visto una bocca che pur di baciare ucciderei

E sono terrorizzato, ma non resisto

E ho detto

Bello sconosciuto, eccoti qui tra le mie braccia e lo so

Che i bellissimi sconosciuti vengono con me solo per farmi del male

E spero, bellissimo sconosciuto, eccoti qui tra le mie braccia

Ma penso che sia finalmente, finalmente, finalmente, finalmente, finalmente al sicuro

Non cadrò

Oh oh oh

Oh oh oh

Sì, penso che sia finalmente, finalmente, finalmente, finalmente, finalmente al sicuro