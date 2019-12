Niall Horan si è ispirato ai primi anni ’00 del pop britannico quando ha creato il bel singolo “Nice To Meet Ya“, ma per il successivo ha deciso di ritornare alla palette sonora più soft di Flicker, il suo primo album in studio pubblicato 2 anni fa. E forse ha fatto bene perché Put A Little Love On Me è la migliore ballata della star irlandese da “This Town” a questa parte. Scritta da Jamie Scott, Daniel Bryer e Mike Needle, il secondo assaggio di NH2 trova Niall nelle prese con il problema della solitudine.

“Sei vestita così elegante ma senza un posto dove andare? Le tue lacrime cadono quando le luci si abbassano?” Canta Niall su un semplice arrangiamento di piano.

Le stringhe – per gentile concessione di Greg Kurstin – vengono alla ribalta sul delizioso ritornello.

“Quando le luci si accendono e non ci sono ombre che danzano, mi guardo intorno mentre il mio cuore sta crollando”, continua il cantante di 26 anni.

E poi dice:

“Perché tu sei l’unica di cui ho bisogno, quindi riempimi d’amore.”

Mentre Nice To Meet Ya non è stata promossa a dovere, Niall sta organizzando tante uscite per pubblicizzare al meglio “Put A Little Love On Me”. Del tipo? Si esibirà al Saturday Night Live e al The Tonight Show con Jammy Fallon.

Il video musicale che lo riprende mentre suona il piano è stato diretto da Cameron Busby.

Tu che ne pensi di Put A Little Love On Me? E’ riuscita ad accendere il tuo cuore? Scrivici la tua opinione nei commenti qui sotto. Ti lasciamo alla traduzione del testo.

La traduzione del testo di Put A Little Love On Me

Combattiamo, ci teniamo molto all’amore (o “andiamo in alto tenendoci all’amore”)

Siamo scesi perché non c’era nulla che ci trattenesse

È sbagliato che mi chieda ancora dove sei?

È sbagliato che ancora non conosca il mio cuore?

Sei vestita così elegante ma senza un posto dove andare?

Le tue lacrime cadono quando le luci si abbassano?

Un altro venerdì sera cercando di dare spettacolo

Detesti il fine settimana perché nessuno ti chiama?

Ho ancora tanto amore nascosto sotto questa pelle

Quindi cara

Riempimi d’amore, riempimi d’amore

Quando le luci si accendono e non ci sono ombre che ballano

Mi guardo intorno mentre il mio cuore sta crollando

Perché sei l’unica di cui ho bisogno

Quindi riempimi d’amore

Abbiamo scritto e di nuovo scritto

Finché non c’erano più parole

Abbiamo riso e abbiamo pianto

Finché non abbiamo visto il peggio di noi

È sbagliato ancora che mi chieda dove sei?

È sbagliato che non conosca ancora il mio cuore?

Sei vestita così elegante ma senza un posto dove andare?

Le tue lacrime cadono quando le luci si abbassano?

Un altro venerdì sera cercando di dare spettacolo

Detesti il fine settimana perché nessuno ti chiama?

Ho ancora tanto amore nascosto sotto questa pelle

Quindi cara

Riempimi d’amore, riempimi d’amore

Quando le luci si accendono e non ci sono ombre che ballano

Mi guardo intorno mentre il mio cuore sta crollando

Perché sei l’unica di cui ho bisogno

Quindi riempimi d’amore

Ieri sera sono rimasto sveglio

Pensando alle cose che ci siamo detti

E quando chiudo gli occhi, la prima cosa che voglio dire è

Riempimi d’amore, riempimi d’amore

Quando le luci si accendono e non ci sono ombre che ballano

Mi guardo intorno mentre il mio cuore sta crollando

Perché sei l’unica di cui ho bisogno

Quindi riempimi d’amore

Sei l’unica di cui ho bisogno

Riempimi d’amore